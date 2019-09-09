Гуд бай, «ПДУ»! Компания бывшего министра проиграла тендер на уборку Архангельска

Со вчерашнего дня за стояние областной столицы отвечает компания «Севдорстройсервис». Пока с ней заключен контракт до конца текущего года.
О новом «уборщике Архангельска» известно, что он имеет в своих активах АБЗ (асфальтово-бетонный завод) французской фирмы MARINI, и способен своими силами производить профессиональные и технологичные смеси для строительства идеального дорожного покрытия.
Кроме того, компания ориентирована на работу именно в климатических условиях Русского Севера, выступает на этом рынке 22-й год.
Что характерно, по сведениям, поступающим из архангельской мэрии, там уже недовольны первым днем ее работы – дороги города в понедельник вечером превратились в настоящий каток.
Судя по всему, «Плесецкое дорожное управление», к чьей деятельности было столько нареканий от жителей поморской столицы, что в зимний, что в летний периоды, не смогла выиграть очередной конкурс (обязательная процедура для любого муниципального контракта). Попытки выяснить у сотрудников ПДУ, что на этот раз подвело их фирму, пока не увенчались успехом. В ответ на прямой вопрос звучала одно – уф, отмучились!
Взаимно, господа дорожники, взаимно…
Напомним, что буквально месяц назад «Плесецкое дорожное управление» возглавил экс-министр строительства Архангельской области Михаил Яковлев.