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Гуд бай, «ПДУ»! Компания бывшего министра проиграла тендер на уборку Архангельска

Со вчерашнего дня за стояние областной столицы отвечает компания «Севдорстройсервис». Пока с ней заключен контракт до конца текущего года.

О новом «уборщике Архангельска» известно, что он имеет в своих активах АБЗ (асфальтово-бетонный завод) французской фирмы MARINI, и способен своими силами производить профессиональные и технологичные смеси для строительства идеального дорожного покрытия.

Кроме того, компания ориентирована на работу именно в климатических условиях Русского Севера, выступает на этом рынке 22-й год.

Что характерно, по сведениям, поступающим из архангельской мэрии, там уже недовольны первым днем ее работы – дороги города в понедельник вечером превратились в настоящий каток.

Судя по всему, «Плесецкое дорожное управление», к чьей деятельности было столько нареканий от жителей поморской столицы, что в зимний, что в летний периоды, не смогла выиграть очередной конкурс (обязательная процедура для любого муниципального контракта). Попытки выяснить у сотрудников ПДУ, что на этот раз подвело их фирму, пока не увенчались успехом. В ответ на прямой вопрос звучала одно – уф, отмучились!

Взаимно, господа дорожники, взаимно…

Напомним, что буквально месяц назад «Плесецкое дорожное управление» возглавил экс-министр строительства Архангельской области Михаил Яковлев.

22 октябрь 14:47 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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