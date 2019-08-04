Вернулся в родную стихию. Вчерашний министр правительства Архангельской области возглавил ПДУ

Как мы писали ранее, в двадцатых числах сентября правительство Архангельской области покинул министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.
В связи с чем было много пересудов… и вот ситуация прояснилась.
Решением совета директоров компании «Плесецкое дорожное управление» Михаил Яковлев назначен на должность генерального директора акционерного общества с 1 октября 2019 года.
В свою очередь Федор Корнеев переведен на должность главного инженера внутри предприятия, где будет полностью отвечать за техническую сторону вопроса.
Представители регионального профильного министерства и «Архавтодора» выразили надежду, что такая рокировка только упрочит положение компании, в чьих мозолистых руках состояние улиц и площадей областной столицы:
- Уверены, тандем руководителей в лице Михаила Яковлева и Фёдора Корнеева будет работать как единый монолит, выведет организацию на новый уровень, позволит наращивать объемы работ и продолжать реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.
Что мы знаем о Михаиле Яковлеве…
Потомственный дорожник. Родился в Архангельске 18 августа 1980 года. В 2002 году закончил кафедру автомобильных дорог строительного факультета Архангельского государственного технического университета. Трудился в ОАО «Мезенское дорожное управление», где работал сначала мастером, затем главным инженером и заместителем генерального директора по производству.
С 2005 по 2014 годы возглавлял «Мезенское дорожное управление», а с 2014 по 2016 годы – региональное дорожное агентство «Архангельскавтодор».
В ноябре 2016 года Михаил Валерьевич был приглашен на должность министра строительства и архитектуры в правительстве Архангельской области.