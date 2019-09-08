Карлсон повесился. Шведский режиссер утверждает, что Швеция Архангельску в подметки не годится

Режиссёр из Швеции Гунилла Брески наконец-то поделилась своими впечатлениями от прошлогодней поездки в Архангельск, где она возглавляла жюри документального кино на втором Международном кинофестивале Arctic open.
В первой её приезд во времена социализма (1985) город на Северной Двине скорее произвел на нее удручающее впечатление. Она вспоминает, что в старом отеле, “грязном и пыльном”, в котором не хотелось ночевать, а по улицам ездили старые “скрипучие” трамваи. Плюс убогость советской торговли, когда в центральном универмаге можно было купить только «расписных матрешек».
Что поразило тогда даму, так это доброжелательность людей, несмотря на все сложности бытия.
«Они продолжали ходить на работу, обучать детей, лечить больных, играть музыку и писать картины. Большинство из них питались чаем и хлебом, а также тем, что выращивали на своих огородах на дачах».
И вот новые впечатления через 33 года. Гунилла рассказывает, что жила “в совершенно новом отеле, настолько хорошем, что его нельзя сравнить ни с одним из отелей, в которых она останавливалась раньше не только в Швеции, но и в других странах”, при этом рядом находился “настоящий кинодворец в новом большом торговом центре”, по сравнению с которым шведские торговые центры кажутся “сельскими лавочками”.
И отдельно о людях: «Все, с кем я познакомилась тогда, все те бедные работники культуры сегодня занимают достойные должности и получают хорошую, высокую зарплату».
Что-то мы с вами не замечаем в нашем прекрасном городе...