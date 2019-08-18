Политический дартс, или Как сделать из Няндомы второй Шиес

На многострадальном теле Архангельской области возникла новая болевая точка, кое-кто хочет превратить Няндому во второй Шиес. По очень похожим лекалам.
Да, согласен, не самый благополучный город региона – там то холодомор, то другие напасти. Что в итоге привело к настоящему политическому перевороту – в сентябре прошлого года на выборах председателя нового состава районного Совета с разгромным счётом – 10 против 5 голосов – побеждает Сергей Старостин (ЛДПР), а его заместителем стала Анна Новрузова из «Справедливой России» (подробности баталии здесь).
Кто от этого пострадал? Конечно, «Единая Россия», потерявшая главенство в районном Совете. Но она как-то смирилась с поражением… по крайней мере, нет никаких сведений, что против Старостина заведено уголовное дело. В конце концов, будут новые выборы, никто и ничто не вечно, не факт, что оппозиционеры смогут вытащить район. И уж тогда партия, потерявшая власть в отдельно взятом МО, от души отыграется ещё во время предвыборной кампании.
Зато коммунисты, которые тоже не попали в руководство, хотя сами себя относят к отчаянным оппозиционерам, серьёзно закусили обиду и не хотят ждать.
…В начале уходящей недели на электронный адрес нашего агентства пришла статья, готовая к публикации. За подписью «Иван Правдин». Как по-вашему, адепт какой идеологии мог выбрать столь неоригинальный псевдоним, таких «иванов правдиных» в соцсетях на рубль пучок. В тексте достаётся на орехи всем партиям, кроме КПРФ, даже гадать нечего.
Тема – третья по горячности в регионе после Шиеса и Нёноксы. Напомню, ещё в августе в социальных сетях были размещены «ужасные картинки» из Няндомской ЦРБ. Сначала иллюстрации, в каких нечеловеческих условиях отдыхают там бригады «скорой помощи». Чуть позже к ним добавились фотографии общей разрухи районной больницы.
А разве мы не знали, что такое бывает? Особенно в российской глубинке, до которой то руки не доходят, то деньги, несмотря на любые «майские указы». Но именно в этом случае у меня появились сомнения. С комнатой отдыха ещё понятно, это место приватное, закрытое, посторонние с мобильными телефонами там не шастают. Но кухня, столовая, больничные коридоры, лестничные пролёты… неужели за столько лет впервые нашлись молодцы, догадавшиеся зафиксировать безобразие и выложить снимки в интернет? Что может сделать буквально любой в любое время суток, а получилось очень синхронно.
В ответ в Сети появилось объяснение главного врача, из которого следовало, что это месть нерадивого водителя «скорой», которого за слив бензина и общее разгильдяйство уволили, и он мстит таким технологичным образом (раньше бы ассенизаторскую машину к окнам кабинета подогнал).
То есть, получается слово начальника против слов подчинённого… естественно, народные симпатии на стороне последнего.
Проверить можно только опытным путём, иначе - журналистским расследованием. Ни для кого не секрет, что СМИ у нас делятся на провластные и оппозиционные, от каждого можно ожидать своё видение. В командировку собирается «Регион 29», относящийся к первым. И выдаёт то, что от него как раз меньше всего ожидали – да, безобразия имеют место быть: С первых же минут пребывания в Няндомской ЦРБ стало ясно — фотографии не врут: состояние комнаты отдыха и пищеблока оставляет желать лучшего. Больнице — 110 лет, капитального ремонта здесь не было уже несколько десятилетий.
Правда, дальше следует попытка разобраться в сложившейся ситуации - В минздраве нам пояснили: с начала 2019 года федеральный Фонд обязательного медицинского страхования изменил правила игры и стал распределять средства в регионы по новой методике, от которой пострадали в первую очередь северные территории. В итоге архангельская медицина денег от федерации получила в разы меньше, чем планировалось изначально.
Чтобы не утомлять читателей цитированием, поясню – в отсутствии нормального финансирования руководству Няндомской районной больницы пришлось выбирать приоритеты. И оно выбрало: в первую очередь создать специальное отделение для жителей района, перенёсших инсульт. Автор этих строк сам перенёс два и хорошо знает, насколько это актуально… протечки можно пережить.
Конечно, такой внешний вид лечебного учреждения – полное безобразие и позор тех, кто за это ответственен. Но разве вы сами, затевая домашний ремонт, не выбираете комнату, с которой нужно начать в первую очередь? Например, с детской, взрослые в спальне поспят и со старыми обоями.
Но над такими житейскими истинами вряд ли задумывался «Иван Правдин». Его и больные по ходу мало волнуют. Главная цель написанного им – разобраться с идеологическими противниками. Со всеми сразу, то есть, из трёх оставшихся парламентских партий.
Первая оплеуха прилетает Ивану Новикову, как председателю регионального политсовета «Единой России» - «…он поддерживает незаконное увольнение работников, незаконное удержание из заработной платы, снижение нормы расхода топлива на машины скорой, в результате чего, они могут не доехать до пациента, использование машин скорой помощи для хозяйственных перевозок, создание проблем для организации места отдыха водителей скорой помощи и фельдшеров мужчин, нарушение условий для сохранности машин скорой помощи, не принятие мер по качественному ремонту машин, поборы за услуги морга». Где поддерживает? Иван написал своё мнение ВКонтакте, его легко найти и убедиться – там не то, что слов поддержки нет, только спокойный анализ ситуации, поборы в морге вообще не упоминаются, чья-то больная фантазия. Пользуясь своим личным знакомством (а как я могу не знать бывшего директора департамента информации… это был бы непрофессионализм обоих), звоню ему на трубу и слышу усталое – «все мои слова и мысли есть в свободном доступе, и больше пока нечего комментировать».
Дальше прилетает тому самому Старостину, в сторону которого исполнительная власть строго смотрит как на главного районного оппозиционера – «больше всех «прогнулся» представитель ЛДПР в Няндомском районе. Старостин Сергей Васильевич, председатель районного Собрания депутатов, избранный от партии ЛДПР».
С ним я тоже связался, и уж он-то не отказал мне в развёрнутом комментарии, который привожу полностью:
- С развитием социальных сетей и различных сетевых средств массовой информации люди получили возможность более оперативного распространения информации, к сожалению, зачастую в ущерб ее качеству. По моему убеждению, именно это произошло с историей про комнату отдыха в Няндомский ЦРБ. При этом, обычному трудовому конфликту в коллективе больницы некоторые охочие до негативных «сенсаций» так называемые блогеры и сетевые СМИ придали политический окрас и раздули едва ли не до краха всей системы здравоохранения в области.
Нельзя не признать, что в сфере здравоохранения, впрочем, равно как и во многих других сферах нашей жизнедеятельности, существует множество нерешенных, а, порой, и десятилетиями не решаемых проблем. У нас существуют гораздо более серьезные проблемы: по причине низкой материальной обеспеченности многим нашим гражданам, особенно детям, пенсионерам и людям предпенсионного возраста, не хватает средств даже на еду, оплату услуг ЖКХ, лекарства, население загнано в кредитное рабство. Но, похоже, информаторов и интернет-СМИ это мало волнует.
Стоит также добавить, что кроме водителей скорой помощи, есть и другой медицинский персонал: медсестры, врачи. Почему в интернете нет информации о том, что в Няндомской ЦРБ работают лучшие хирурги Российской Федерации: Фадеев Сергей Юрьевич, Кисель Александр Тимофеевич! Они делают уникальные операции, стоимость которые в клиниках Германии или Израиля исчисляется сотнями тысяч евро. Кроме того, в этом году в Няндомской ЦРБ выполнены и продолжаются масштабные ремонтные работы, средства на которые поступили из регионального и федерального бюджетов. Но позитивные моменты работы больницы почему-то не отражаются!
Если разобраться в предпосылках конфликта, то получается, что некоторые сотрудники попросту взбунтовались против того, что им запретили спать на рабочем месте! Да, да, именно лишение спальных мест возмутило некоторых работников, которые вместо того, чтобы пойти на нормальный диалог с руководством медицинского учреждения, стали умышленно выкладывать в социальные сети фотографии о своих «ужасающих» условиях труда. Это, конечно, можно воспринимать по-разному, но лично для меня такое поведение неприемлемо.
Недавно побывал в районной больнице, и все происходящее там видел своими глазами. К слову, не так давно в социальных сетях и на определенных интернет-ресурсах размещалась негативная информация по поводу работы главного врача Плесецкой ЦРБ. Возможно, и в нашем случае все происходящее делается с единственной целью – дискредитировать главного врача Няндомской ЦРБ, а заодно и районное руководство. Кому это выгодно? Думаю, тем, кто не смог нагреть руки на бюджетных подрядах и таким вот образом пытается мстить и руководителю учреждения, и руководству района в целом!
Знаете, чем отличается системная оппозиция от несистемной? Вот этим самым… способностью мыслить, разбираться в каждой конкретной ситуации и видеть полутона, а не только чёрное-белое.
И последней досталось «Справедливой России» (вы заметили, коммунистов вроде бы вообще нет в Няндомском р-не… они с крылышками на облачке) – «велика вероятность, что и «Справедливая Россия» «прогнется» под Единороссов». И конкретно указана Ольга Епифанова… вице-спикер Госдумы, как-никак.
Тут «Ивану Правдину» улыбнулась удача, последняя стрелка этого политического дартса попала в цель!
Вице-спикер лично посетила Няндому, прошлась на больницу и… на своей страничке Вконтакте гневно обрушилась на исполнительную власть региона - Как можно было довести районную больницу до такого состояния? Потеряны годы! И даже сейчас, когда начался скандал, никто не приехал, не поговорил с людьми.
Поговорить, конечно, можно, только ремонт делается руками, а не языком. И за деньги. В данном случае региональный Минздрав ссылается на федеральный ФОМС, придумавший новые правила игры, из-за которых в пролёте остались именно северные территории, то есть, мы. Если это наглый наговор, то лучшего повода для снятия с должности опостылевшего многим министра Карпунова придумать сложно, нужно донести и до губернатора, и до Москвы.
Но если это правда… в моём представление депутаты (и сенаторы) в Москве нужны в для того, чтобы лоббировать интересы своих территорий, финансовые в первую очередь. И кому это проще делать, как не вице-спикеру?
А ещё, Ольга Николаевна, голубушка моя, обидно! Ваш гневный пост появился в соцсети 2 октября, когда подмётное письмо тов. «Правдина» уже разошлось по редакциям. Получается, что вы таким образом оправдались перед своими политическими конкурентами в лице безымянного журналюги (в последнем я сильно сомневаюсь, учитывая стилистику написанного).
Как известно, партия КПРФ переживает не лучшие дни. Особенно её архангельское отделение, всё больше превращающееся в подёрнутое ряской «болото им. тов. Новикова». А тут подвернулась такая возможность развести политических конкурентов – смотрите, мол, как они наши директивы выполняют.
Самим-то не обидно?..
Леонид Черток