Революция управления. Кто провалил "Единую Россию" на выборах в Няндомском районе?

Как мы вчера сообщали, 27 сентября 2018г. состоялись выборы председателя районного Собрания депутатов МО "Няндомский муниципальный район". На этих выборах, с сокрушительной победой 10 против 5 победил представитель ЛДПР - Старостин, а его заместителем, с 10 голосами также стал представитель оппозиции - Новрузова Анна из "Справедливой России".
Местные наблюдатели передают подробности случившегося.
На сессии в поддержку кандидата от "Единой России" Синах Н.М. - выступали областные депутаты Новиков И.В. и Матевосян Т.П., но глава района В.Г. Струменский не выступил в поддержку Синах. Это доказательство того, что писалсь ранее - Струменский считает Синах предателем. Когда 5 лет последняя стала председателем Собрания депутатов, то он её продвигал, но после избрания она предала его и стала предпринимать шага во вред ему и его семье (многочисленные обращения в правоохранительные органы по фактам коррупции со стороны главы района, публичные мероприятия, в которых она его выставляла в неприглядном свете и прочее). Одним словом, между главой района Струменским и председателем собрания Синах были натянутые отношения и это не секрет, как для депутатов, так и для областного правительства.
И в эти выборы Струменский обозначил в правительстве, что не хочет видеть на посту председателя Синах, но в правительстве области его пожелание в очередной раз проигнорировали. Ему навязали проталкивать на должность именно эту даму, так как она выдвигается партией "Единая Россия", а мнение главы района было проигнорировано. Получается, что Синах исключительно надеялась на поддержку партии, а главу заставляли работать с ней, когда у них конфликт. Как результат - на выборах 27 сентября оппозиция заняла место председателя и заместителя.
Областные чиновники допустили ошибку, когда не стали считаться с мнением главы района. Фактически без согласования с ним был снят с кандидатов в областные депутаты его человек - Гайкович Л.А. и продвинут Матевосян Т.П., у которого хорошие отношения с Фортыгиным, но плохие отношения со Струменским. Партия "Единая Россия" навязала ему своего депутата, с которым он в конфликте.
Дальше местное отделение "Единой России" стало проталкивать в местные депутаты бывшего главу Няндомы А.И. Кузьмичева, с которым Струменский также в конфликте, и партия проигнорировала мнение главы района, когда утверждали списки депутатов. Фактически, партия самостоятельно принимала решения, направленные на осложение жизни главе района. И, как последняя точка, это было попытка назначения Синах на должность председателя Собрания.
Все эти назначения продвигались «Единой Россией» против мнения главы района. Областные чиновники стали на сторону партии и приказали главе района исполнять, но они не учли, что он мужик деревенский. Он прямо говорил - хорошо, мне неприятно то, что вы делаете, но я буду исполнять. И в то же время подключил главу Няндомы В.А. Коновалова для противостояния "Единой России". Коновалов свою задачу выполнил. Оппозиция набрала достаточно голосов, что не позволило "Единой России" взять власть и протащить Кузьмичева. Коновалов так мотивировал депутатов, что Синах едва набрала 5 голосов. И, если бы не личный контакт Матевосяна с Фортыгиным, которому мандат областного депутата передал Губернатор, то и Матевосян не стал бы областным депутатом.
Фактически, в Няндомском районе произошла революция управления. Местные главы, защищаясь от "наезда" партии «Единая Россия» вынуждены были помогать оппозиции и показать областным чиновникам, что с мнением главы района Струменского нужно считаться, а не игнорировать его как пустое место.
Редакция ИА RUSNORD догадывается, что у противоположной стороны есть свое мнение по данному вопросу, и напоминает о своей готовности предоставить площадку для дискуссии всем желающим (в рамках приличия и действующего законодательства).