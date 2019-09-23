Архангельская область: Перевод со шведского. Как Грета Тунберг подвела поморский мусорный протест

Как вы, наверное, помните, в прошлое воскресенье по Архангельской области прошёл ряд митингов, посвящённых экологическим проблемам.
В столице Поморья, априори центре регионального протестного движения, где постоянно обитают основные его организаторы и куда изредка заглядывают политики левого толка, собралось около дух тысяч человек. До сих пор в интернете кипят споры, много это или мало, движение на подъёме, стабилизировалось или идёт на спад?
Только одно наблюдение – подобные мероприятия теперь проводят не чаще одного раза в месяц. А дальше сами судите-рядите.
Об испытаниях вооружения рядом с человеческим жильём говорили тихо. Всё-таки в мозгах нашего человека крепко укоренило – безопасность родных рубежей требует от граждан неких жертв. Тем более что Кириенко, пусть и не военный, но точно не последний человек на кремлёвском Олимпе, ясно объяснил, что испытания ядерного оружия никто отменять не собирается, а гибель сотрудников его бывшей конторы, «Росатома», лишь неизбежная дань будущей победе над всеми врагами сразу.
О мусоре говорили громко. Всё больше о московском. Хотя буквально на днях в этой теме разгорелся очередной местный скандал – жители Пинежского района выразили активное недовольство тем, что мусор с несанкционированных свалок везут к ним, а не в Карпогоры. Власть объясняет – каргопольский полигон практически исчерпал свой ресурс, вот-вот закроется, после чего его надо будет рекультивировать и искать место под новый. А на воепальском полигоне место ещё есть, одна же область.
Нам по фиг, отвечают гордые пинежане, что поморские оккупанты, что московские… ни пяди родной земли под любой мусор, даже под свой! Далее последовали объяснение, что Каргополье для них чужое чуть ли не ментально, у них к нему исторические обидки, даже Мезень с Архангельском им духовно ближе. Но принимать от них мусор тоже вряд ли, свой бы кому скинуть… и т.д.
Из чего можно сделать единственный вывод – людям в принципе наплевать, что будет с их родным краем в плане мусорной реформы – ОНИ НЕ ХОТЯТ НИЧЕГО. То, что по подсчётам специалистов регион через 15-20 лет по уши увязнет в отходах, это проблема исполнительной власти, пусть щёлкнет пальцами (как вариант, вырвет три волоска из бороды), и всё само исчезнет.
Но это вряд ли. Тем более что мировой экологический протест успела приложить странная скандинавская школьница Грета…
Вы видели, как зажигается звезда? Чтобы сразу, без навязчивых ротаций, когда чей-то голос в течении месяца звучит отовсюду, а город увешен плакатами.
Грету Тунберг раскручивали, что называется, с полтычка. Просто вбросили во Всемирную Сеть кадры с полубезумным полуребёнком, трагическим голосом вопрошающим – вы что же, суки-взрослые, моей смерти хотите?! Помните знаменитую песню «Крематория» «Маленькая девочка с глазами волчицы»? Так вот, это была не поэтическая метафора, мы эту девочку увидели живьём…
Откуда она такая взялась? Чуть больше полугода назад 16-летняя шведская школьница с лицом и голосом 12-летнего ребёнка вышла к зданию шведского парламента и объявила взрослым всего мира, что больше не будет ходить в школу и вообще слушаться старших, пока они, взрослые, не займутся вплотную проблемой выброса в атмосферу парниковых газов и выполнением прочих условий Парижского соглашения по климату.
После чего девчонке пообещали Нобелевскую премию мира (неплохие деньги даже после выплаты налогов, они в Швеции лютые), а в виде аванса устроили фотосессию с Шварценеггером и Папой Римским, плюс покатали на яхте Ротшильда.
Круто, взвыли школьники всего мира, мы тоже так хотим! Теперь у шведской писюхи миллионы последователей, для которых главное, что в школу можно не ходить. Помните, как сами зимой снимали шапку-ушанку, чтобы назло маме отморозить уши? Из той же серии…
Ну, а есть ли рациональное зерно в её словах, где эмоция на эмоции сидит и эмоцией погоняет? В том-то и дело…
Ежегодно в атмосферу Земли выбрасывается более 550 миллиардов тонн СО2. Из них на долю человечества приходится 8 миллиардов тонн. Менее полутора процентов от общего объёма. То есть, прямое влияние противных взрослых, с которых спрашивает маленькая Грета, на климат минимальное, над остальными 98.5% человечество просто не властно.
Но там есть финансовые механизмы. Большинство аналитиков уверены, что Грета чей-то пиар-продукт и даже профессиональная актриса в амплуа вечного ребёнка. Например, существует продажа предприятиям квот на выброс СО2 - доходный биржевой бизнес, о нём в своё время много писали. Главное, подогреть чуть подостывшую тему.
И вообще, экологическая истерика многим выгодна, от финансистов до политиков, не думаете же вы, что активисты GreenPeace забесплатно под арктические нефтяные платформы бросаются.
Школьнице уже ставят психиатрический диагноз. Которым она гордится - «Быть не таким, как все, — это дар. Моя особенность позволяет мне мыслить нестандартно и смотреть на мир категоричнее, видеть его в черно-белой гамме. Так я острее понимаю, что плохо, а что хорошо. И если бы я была такой, как все, я, например, не начала бы забастовку».
В России Грету тоже услышали. Причём её сверстники, по сведениям ряда изданий уже в 8 городах готовятся акции «Школа в обмен на экологию», сопляки собираются шантажировать взрослых. На этих, будем надеятся, родители с ремнём найдутся. А вот поддерживают ли малолетнюю истеричку взрослые?
Здесь как раз проблемы. Это в западном представлении выход в эфир девочки с ментальными проблемами воспринимается как победа европейской цивилизационной модели. В нашем патриархальном (в данном случае в хорошем смысле) обществе такого ребёнка нужно, прежде всего, постараться вылечить, и уж никак не выставлять на всеобщее посмешище. А параллельно объяснить своим собственным деткам, что у милой доброй Греты серьёзные проблемы со здоровьем, это неприкрыто видно на экране, её используют злые и корыстные взрослые, её можно только пожалеть. Но если и вы, сопляки, тоже решите не ходить в школу из-за экологии… пеняйте на себя.
Да, не вовремя появилась Грета в интернете, теперь с ней поневоле будут сравнивать всех, кто с бешеными глазами орёт экологические лозунги в мегафон. Как там наши Секушин с Кравецом поживают?
Леонид Черток