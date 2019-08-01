Медведев услышан! Архангельский митрополит Корнилий отменил 8-ми часовой рабочий день

На следующий день после заявления Председателя Правительства Дмитрия Медведева «об отмене 8-ми часового рабочего дня», (12 сентября) архангельский митрополит Корнилий (Синяев) установил 6-ти часовой рабочий день для сотрудников епархиальных структур, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.
Теперь, с учетом обеденного перерыва, люди будут трудиться с 10.00 – 16.00 как в самых передовых странах Европы. Это прогрессивное решение было принято главой Архангельской епархии 13 сентября на рабочем совещании с сотрудниками подконтрольных ему структур. Оно вступит в законную силу сегодня - 16 сентября.
Мудрый и волевой шаг митрополита Корнилия (Синяева) уже приобрел резонанс среди архангельского духовенства. Так, по словам священника Андрея Алексеева, это решение может стать первым шагом на пути преодоления давних и очень болезненных церковных проблем.
«Одна из них – очевидное несоответствие внутрицерковных норм действующему российскому законодательству. Если не копать слишком глубоко, самое вопиющее – это разница между церковным представлением о распорядке труда и Трудовым кодексом РФ. В годы предыдущего епархиального руководства архангельские священники буквально «валились с ног». Вы только представьте, один выходной в неделю с высокой вероятностью сценария: воскресенье – вечер, понедельник – утро. Отцы паствы, попросту, месяцами не видели кровных детей и жен. А еще выплата отпускных с полугодовой задержкой и незаконное сокращение отпуска ровно на две недели. Многие отцы боялись «потерять Крест» и молчали на людях, хотя на кухнях только и говорили об этом», - рассказал священник.
«Вспоминаю один из своих доверительных разговоров с тогдашним духовником епархии – имени по этическим причинам называть не буду. Это старый и заслуженный священник, был рукоположен еще при Брежневе и многое повидал. Я спросил его: когда Вам лучше служилось, при советах или сейчас, при «свободной» церкви? Он задумался, а потом честно ответил: «при СССР… Ведь тогда над нами был один уполномоченный (по делам религий) и тот сам подчинялся закону. А теперь двадцать два уполномоченных, которые не пойми, чем занимаются и не пойми, что от тебя хотят», - приводит беседу со старцем о.Андрей.
«Нравится это или нет, но Церковь зарегистрирована Минюстом как религиозная организация. Конституцией закреплена особая роль православия как традиционной конфессии… Поэтому, на что еще ориентироваться новому митрополиту в решении, созданных не им, трудовых проблем как не на мнение Председателя Правительства РФ» - подвел итог батюшка.
На фото www.viseparchia.ru : Митрополит Архангельский Корнилий (Синяев).