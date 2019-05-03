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На сессии Архангельского областного Собрания: Никитенко из Калуги утвержден в должности заместителя губернатора

Главное событие открывшейся сегодня 9-й сессии Архангельского облСобрания – утверждение кандидатуры Алексея Никитенко в должности зама губернатора по инвестиционной политике.

Напомним, интернет-сообщество смущал тот факт, что чиновник приглашен из другого региона, и пополнит «отряд варягов».

Второй момент – в Калужской области, где Никитенко тоже занимал должность заместителя губернатора, разгорается скандал вокруг строительства мусорного полигона в Михалях. Горячие головы сразу решили, что приглашенный будет проводить в новом регионе такую же политику.

На прямые вопросы журналистов – с какими планами вы к нам, чиновник ответил – интересны новые места и новые дела… к тому же ваш Шиес лишь один из 12 мощных инвестпроектов.

После вчерашний встречи депутатов с губернатором, коллеги из других изданий предполагали такой расклад: ЕР и ЛДПР – за Никитенко, СР – против, КПРФ – кому как сердце подскажет.

Реальность оказалась такова, как сообщает пресс-служба законодательного органа - большинство депутатов, за исключением фракции ЛДПР, поддержали кандидатуру Алексея Никитенко на должность заместителя Губернатора Архангельской области по инвестиционной политике.

Более подробно об этом кадровом маневре читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

26 июнь 11:28 | : Горячая тема / Политика

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