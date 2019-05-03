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«Мужская душа плакала». 22 июня 41-го года посвящается…

Ровно 78 лет назад в это время 03.06 утра начальник Генштаба СССР Георгий Жуков получил первое сообщение о боестолкновении наших войск с немецкими на советской территории. До этого были различные провокации (в основном со стороны противника, что доказано историками), но именно подробности этого боя в пограничной зоне указывали на то, что для страны началось что-то страшное.

Страшное длилось 1418 дней, и стоило нашему народу… вы сами прекрасно знаете эти цифры. К тому же практически у каждой семьи есть свой счёт… СТРАШНЫЙ СЧЁТ. Никто ещё не знал ранним утром 22 июня 41-го, что его ждёт впереди. Кто-то верил в кинопропаганду типа «Если завтра война», рассчитывал, что месяц-два-три и погоним, как обещали тогдашние вожди и идеологи (да и нынешние недалеко ушли). Но самая фанатичная вера ещё не даёт никому гарантии выживания даже в эти пару месяцев… кому повезёт.

Вот и плакали внутри себя мужчины… особенно те, кто до этого прошёл финскую. Женщины плакали в голос о своих неродившихся детях. Тише всех плакали сами неродившиеся дети. Живые дети весело кричали «ура» и играли в войнушку, осознание случившегося пришло к ним чуть позже (об этом читайте в моей повести «Ингина война»).

Именно поэтому День Победа, пусть и со слезами на глазах, но праздник. А сегодняшний день – День горя, памяти и скорби.

Помолчим. За нас скажет жительница юга Архангельской области Галина Гладкова… это её стихи.

Сегодня их остались единицы

Скупы фронтовиков воспоминанья
Война им в снах приходит не спросясь,
И снова реки крови, смерть, страданья, 
И плачут ветераны, нас стыдясь.
Ну, как забудешь тяжкий сорок первый?
То отступленье, то полки в кольце,
Натянуты, как струны, нервы,
Досада и усталость на лице.
Ну, как забудешь пыльные дороги,
Бойцы идут сквозь строй печальных глаз.
Старуха с крынкой на пороге:
«Попейте молока и не оставьте нас!»
И обжигало молоко то сердце,
Мужская плакала душа.
Стояли женщины, держась за дверцы,
Шеренги молчаливо шли, спеша.
А как забудешь оборону Сталинграда?
Разрушен город, бой за каждый дом.
А Волга – и спасение, и преграда.
Кровавая река. Забудешь ли о том?
Сегодня их остались единицы,
Седые немощные старики.
В морщинах сухонькие лица,
В глазах не светятся былые огоньки.
Мы не забудем вас, солдаты-ветераны,
Ваш подвиг будет жить в веках.
Не все позиции сегодня сданы,
И Мир в надежных хранится руках.

 

22 июня


Над Россией звон колоколов
В этот день тревожит наши души,
Но ни горьких слез, ни поминальных слов
Он не заглушит и не осушит.

Звон плывет, плывет над всей планетой,
Призывая души к покаянию,
Чтобы на земле родной, вот этой,
Глас войны не повторился окаянный!

Мы сегодня красные тюльпаны
Для погибших принесли солдат.
Спят в земле Алеши и Иваны,
Журавлями души их летят.

22 июнь 03:06 | : Горячая тема / Культура / Литературная гостиная

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