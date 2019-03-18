Архангельская область: В плену у собственного мусора

В последнее время из архангельских СМИ как-то совсем ушла в тень проблема хранения собственных коммунальных отходов. Между тем, в регионе полно собственных несанкционированных мусорных свалок, которые отравляют природу и создают угрозу для здоровья жителей области.
Когда-то Архангельск был главными морскими торговыми воротами из России в Северную Европу, через него в год проходили тысячи тонн различных грузов. Позже, уже в советское время, к этому добавилась бурно развивающаяся промышленность, предприятия машиностроения и лесопереработки.
Вполне естественно, что они оставляли от своей деятельности тонны отходов. Это, не говоря о 350-тысячном населении областного центра и отходов его жизнедеятельности.
Рядом с городом вырос мусорный полигон, проще говоря, гигантская свалка. По оценкам специалистов, за полвека своего существования там было складировано более 10 000 000 тонн (!) мусора, или по 144 000 тонн в год. Если представить умозрительно – это вереница грузовиков, доверху гружёных отходами, ежедневно.
Масштабы свалки заметны невооружённым глазом (об обонятельных ощущениях промолчим) – мусорная гора увеличивается ежегодно на метр-два и уже достигла высоты пятиэтажного дома. В администрации областного центра предупреждают: жить этой свалке ещё максимум 10-15 лет, её ресурсы сейчас использованы на 80 %.
А дальше? Вряд ли за эти годы промышленная жизнь в регионе замрёт, а народ разъедется (по крайней мере, никто этого не хочет). Встаёт вопрос – куда свозить мусор? Существующую свалку придётся рекультивировать, иначе получим «экологическую бомбу», а это немалые средства.
Самый простой способ – открыть новый мусорный полигон в другом месте. А потом ещё одну… и ещё. В итоге старинный Архангельск обрастёт свалками, источающими тошнотворное амбре. Представляете, какими словами нас «отблагодарят» за это потомки…
В планах городской администрации стоит рекультивация действующего полигона и обращение в федеральные структуры за дополнительным финансированием этих работ.
Но официально действующий мусорный полигон всё-таки меньшее зло (ибо контролируется), чем возникающие тут и там несанкционированные свалки. Точное число сегодня не может назвать никто, хотя по официальным опубликованным данным их в регионе больше 250-ти. Однако в социальных сетях день ото дня появляются новые фотографии куч мусора на природе. Об этом же свидетельствуют и архангельские дачники.
Что-то убирают энтузиасты-общественники, но на всё их просто не хватает. Власть на местах только разводит руками – денег, мол, нет.
Конкретный пример несанкционированности. В Архангельске под бесплатную свалку облюбовали дорогу, ведущую к заполненному карьеру. В народе её называют атомкой: в 1980-е годы, на излёте существования Советского Союза, здесь собирались строить атомную электростанцию. Теперь вместо реакторов высятся кучи мусора, местные журналисты насчитали уже пять крупных несанкционированных свалок.
Главная проблема в том, что на атомку свозят мусор все, кому не лень (вернее, лень ехать на официальный полигон), от крупных предприятий до населения. Соответственно, никакого контроля, никакой техники, даже сторожей нет (любая свалка – территория повышенной криминогенности). Впрочем, журналисты обнаружили в нескольких местах следы работы бульдозера. Получается, кто-то ответственный с властными полномочиями в курсе существования атомки… и что дальше?
По оценкам независимых экспертов, мониторящих экологическую ситуацию, на данный момент крупных несанкционированных свалок только в Архангельске – 13 штук (не считая куч и кучек, оставляемых на природе отдыхающими каждые выходные), карта их нахождения внизу материала. Чем они нам грозят? Прежде всего, отравляют землю, воздух и воду, основные показатели экологической безопасности региона. Причём на стихийных свалках вообще нет никакой возможности производить какие-либо работы, их просто нет ни в одном бюджете.
Примерно такая же ситуация и в соседнем с областным центром Северодвинске, о горящей там городской свалке в этом году не писал только ленивый. Тление мусора происходит на глубине 12 метров… можно представить, как «просто» потушить такой очаг возгорания. Самой же свалке ещё функционировать лет 14, дальше встанет та же проблема, что и перед Архангельском. А денег на строительство мусороперерабатывающего завода у городской казны нет, слишком затратный проект.
Не лучше ситуация и в Новодвинске. Местный полигон также забит и недолговечен. Причём местные жители жалуются, что часто мусор и туда не довозят… выбрасывают прямо по дороге.
Ну, и все мусорные ветры из городов-спутников Большой агломерации в итоге достигают Архангельска. Где воздух и так не самый чистый.
Про ситуацию с собственным мусором в Урдоме я уже писал. В окрестностях посёлка шесть свалок… и только две имею статус официально зарегистрированных. В административном центре Ленского района, селе Яренске (несколько десятков километров от Урдомы), есть свой мусорный полигон. Меньше масштабами, чем архангельский, но туда и свозят 300 кубометров мусора в год. Его мощностей по оценкам коммунальщиков хватить до 2034 года… что дальше будет, непонятно.
Постепенно стал зарастать мусором и южный город бумажников Коряжма, недавно там обнаружена крупная несанкционированная свалка (поговаривают, соседи из Ленского р-на привозят, но сведения неподтверждённые). Ситуация такая, что пришлось вмешаться местной прокуратуре.
В итоге ситуация с собственным мусором в Архангельской области напоминает запущенную болезнь, которую проморгали эпидемиологи. Проблема годами нарастала, как снежный ком, и наконец накрыла лавиной.
Что ожидает в будущем этот красивый лесной край, пока непонятно.
Леонид Черток