Фотофакт: Урдома зарастает мусором

Пользователи соцсетей бьют тревогу – в поселке Урдома происходит то, что легко назвать «мусорным коллапсом». Отходы кучами громоздятся на улицах поселка – проблема продолжает нарастать в буквальном смысле слова.
И речь идет не о гипотетическом «московском» мусоре, а самом что ни на есть родном и аутентичном. Организация, отвечающая за вывоз ТБО с территории поселка Урдома, вот уже несколько недель не забирает накопившиеся отходы. Как отмечают эксперты, причин две: нежелание части местных жителей платить за вывоз мусора и абсолютное бездействие местных властей.
Проблеме неплатежей как минимум десять лет. Местные предприниматели и население не заключают договоры, больше половины не платит по счетам. В свое время один из местных предпринимателей предлагал поселковым властям и депутатскому корпусу вариант решения проблемы: сделать привязку контейнерных площадок к конкретным домам. Это могло бы решить проблему. Но в итоге инициатива не прошла.
Кстати говоря, прежде, одна из местных компания, получившая соответствующую лицензию на размещение и транспортировку отходов, вела учёт движения отходов, размещала подлежащая раскрытию информацию, осуществляла мониторинг: регулярно брались пробы грунта с тела полигона, пробы воды из смотровых скважин, многократные проверки разного уровня нарушений не выявляли.
При этом тариф за услугу по вывозу ТБО для населения был 48-52 руб., при реальной стоимости 92 руб. Долго работать в таких условиях предприятие не смогло.
Не нашли поддержку местной власти и инициативы предпринимателей по развитию раздельного сбора мусора, сортировке отходов, которые предлагались к реализации еще много лет назад.
С 2015 года эксплуатация полигона в Урдоме стало возможным только после заключения концессионного соглашения. Организовывать эту работу в администрации Урдомы вновь никто не захотел. Объект передали в ведение района. Пусть там разбираются с мусорной проблемой Урдомы.
Без эксплуатирующей организации использование объекта размещения ТКО является незаконным. Официально полигон в Урдоме закрыт, при этом он продолжает расти. Сюда бесконтрольно свозится всё, в том числе, жидкие бытовые отходы, проще говоря, фекалии. Местные жители массово обустраивают жилища, монтируют в домах водопровод, а куда отправляется машина после того, как откачает нечистоты из септика, мягко говоря, никого не волнует. Пусть даже в лес или болото, из которого как принято считать, берет начало Вычегда.
Наверное, стоило бы на эту проблему обратить внимание местным властям и экологическим активистам. В конце концов, вопрос тянется больше десяти лет: давно можно и нужно было бы проработать возможность создания поселковых канализационно-очистных сооружений. Но вся энергия местных эко-активистом направлена совсем в другое русло. Митинги, вахты, словесные баталии в социальных сетях. А поселок тем временем продолжает погружаться в мусорный коллапс. Заняться решением реальных проблем желающих нет.
Остается надеется только на вмешательство прокуратуры. Похоже, других способов вернуть в реальный мир и стимулировать к решению реальных, а не выдуманных проблем, уже не осталось.