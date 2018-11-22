Демагога в "губернаторы Свободного Севера"?! СМИ разоблачают архангельского лже-политолога Андрея Чуракова

Организаторы «антимусорных митингов» в Архангельской области часто ссылаются на мнение якобы политолога Андрея Чуракова, засоряющего социальные сети своими эскападами. Издание Eur Asia Daily посвятило ему целый абзац…
Забавно, что на прошедшем в Архангельске митинге «революционеры» Секушин и Песков выпустили на сцену и предъявили митингующим (которые еще не поняли) намечаемого ими в обсуждениях в сетях будущего «губернатора Свободного Севера» — лжеполитолога Андрея Чуракова (1961 года рождения). Сейчас Чураков нигде не работает — его уволили из САФУ за ненадобностью в 2015 году. Но он по-прежнему поддерживает связь с центром сети Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Чуракова представляют в СМИ «политологом», хотя у него нет для этого «титула» ни диплома, ни компетенций. Сам Чураков недавно признался, что он — бывший журналист. Чураков — редкостный политический демагог, болтун и мошенник, в 1990-е начинал свою карьеру в качестве «говорящей головы» на местном телевидении у «олигарха» областного значения Якова Попаренко.
От себя напомним, что Чураков, без году неделя состоявший в должности советника при губернаторе Игоре Орлове, неоднократно заявлял, что областное правительство осуществляет именно его программу экономического развития региона, которую сам же яростно критикует.
Архангельским журналистам он запомнился как коллега, разве что, густым запахом перегара в аппаратных местного телевидения.
Во время выборов любого уровня Чураков оживляется, ходит по штабам кандидатов и предлагает свою лояльность за конкретную сумму. У него самого невероятный разброс в политических предпочтениях – готов избираться как от «Яблока», так и от «Патриотов России».