От "Зарусья" до "Водоканала". В Архангельск вселился бес народного голосования

В Архангельске с недавних пор поселился бес. Бес мелкий, но живучий.
Имя ему – народное голосование. В это же понятие я включаю и общественные слушания… так что не удивляйтесь.
Только недавно мы пережили голосование по названию нового парка, что за кинотеатром «Русь». Теперь над ним ржёт не только город, но и вся Русь, окрестив этот «рай для детей и инвалидов» «Засрусьем». Поздно, господа поморские обыватели, хотели приколоться – получите.
А всё началось с выбора места. В конце прошлого года мне позвонил известный областной депутат Виктор Заря, курирующий инвалидную тему. Рассказал, что ещё в далёком 2006-м пробивал у тогдашнего мэра Донского идею создания на пустыре за кинотеатром «Русь» Парка отдыха. Но тогда денег в городской казне не было, зато сейчас появились. А вместе с ними и новомодная тенденция (это я от себя с горькой иронией) - заботиться о полноценном досуге маломобильных граждан, к которым в полной мере относится главный редактор Черток. То есть, «будут предусмотрены специальные переходы со звуком, автобусные остановки, парковки, тротуары и пешеходные асфальтированные дорожки для удобства колясочников. Спортивные и игровые комплексы будут отвечать требованиям для всех групп населения: маломобильных, детей и взрослых» (Зарю цитирую).
Подумалось мне – где я (угол Суворова-Ломоносова) и где та «Русь». Ехать на машине ради того, чтобы погулять на небольшой площадке размером 226 на 95 (никак не ЦПКиО им. Горького)… удовольствие сомнительное. Свою же родную инвалидную колясочку гробить на наших колдобинах считаю верхом расточительства. Но другие инвалиды могут жить и рядом.
Короче, поддержал публикацией. Сам не голосовал. Интересно, сколько реальных инвалидов проголосовало и за место, и за название, раз уж под соусом их проблем проект преподносился?
Профессиональное чутьё мне подсказывает – сей парк был обречён возникнуть в том самом месте. Несмотря на все минусы в виде своей пространственной открытости и выхлопных газов от бесконечного потока автотранспорта. Но зачем было цирк устраивать с народным голосованием и издевательской «Зарусью»?!
Однако кто-то посчитал этот приём весьма демократичным. Теперь народу предложено выбрать эскиз памятника «Тем, кого не вернуло море». Там на эскизе такой Хичкок… дети ночью вскрикивать будут. Мэрия Архангельска предлагает поспорить о вкусах. Всем жителям города. Или хотя бы Соломбалы, им рядом с ним жить. А все жители разбираются в таком сложном искусстве, как социальная скульптура? Это же не каменного Ленина оценивать, там два варианта – в кепке и без кепки? Я бы и местным художникам не доверил… по ряду веских причин. Намного правильнее городской администрации взять на себя ответственность, пусть даже за арт-объект, чем потом разводить руками, стоя у очередного убожества в камне – вы сами ЭТО утвердили, граждане!
И это пример только мелкого беса, который подменяет, пусть и избитое журналистами, но вполне конкретное понятие – политическая воля. Есть бесы гораздо крупнее…
Вспомните перестройку. Народ настолько устал от коммунистического авторитаризма, что начал на общих собраниях выбирать себе… директоров! Чем такая демократия закончилась, известно – предприятия те просто не выжили, ибо звание «хороший человек» не является знаком профессионализма.
Теперь представьте, что на народное голосование выставляется вопрос установки памятника Сталину в Архангельске. Кто победил в ходе тех общественных слушаний, кто кого переорал, лично я затрудняюсь сказать. Но в этом случае начальство проявило именно политическую волю, сказав твёрдое нет, на частной территории - пожалуйста… где-нибудь за гаражами. А стоял бы бронзовый истукан на виду у прогрессивного человечества в центре областной столицы… позор всему городу, никто бы к нам на кинофестиваль (Arctic open) не прислал ни одной заявки.
Но и это, так сказать, не прикладная тема. Представьте, что на всенародное обсуждение выставляется, к примеру, концессия архангельского «Водоканала». И прокуратура была против, и городские депутаты. Однако любому здравомыслящему человеку было понятно – с этим надо что-то делать, иначе сидеть нам без воды – не пересидеть.
Сейчас уже всё подписано… но спросим мнение у тех депутатов, что работали и в прошлом созыве:
Олег Черненко («Единая Россия»):
- Поскольку для заключения концессии были сняты замечания УФАС, предполагаю, что были внесены изменения по организации-концессионеру, в том числе учредителям. Плюс перенеслись сроки подписания договора, соответственно, сдвинулся план мероприятий по исполнению договора со стороны концессионера. С учетом всего сказанного, изменились существенные параметры документа. Мы же, депутатский корпус, рассматривали в феврале концессионный договор с другими параметрами - цифрами, юрлицами, датами. И давали разрешение на совершение этой сделки. В связи с этим, считаю, что перед недавним подписанием данного договора Архангельская городская Дума должна была снова изучать изменённый документ и вновь его согласовывать. А без участия Гордумы законность концессии с «поправками» лично у меня вызывает большие сомнения.
Мария Харченко (ЛДПР)
- Еще в феврале этого года, когда Архангельская городская Дума рассматривала вопрос о передаче МУП «Водоканал» под концессию депутаты ЛДПР голосовали против. Предупреждения прокуратуры об оффшорной деятельности компании, о несостоятельности и, соответственно, о невозможности совершения крупных вложений в изношенные сети, неудачный опыт других регионов, где с этой же компанией заключены концессии, не убедили тогда большинство депутатов. Почему? До сих пор для меня остается загадкой. Позиция ЛДПР неизменна. Более того, мы выступаем за то, чтобы полностью убрать все частные интересы, всех коммерсантов из сферы ЖКХ. Условия концессии, по сути, кабальные для города. Очевидно, что коммерческая структура будет преследовать главную цель - извлечение прибыли. А горожане рискуют остаться без качественного водоснабжения и еще и с долгами в случае, если концессионер соглашение расторгнет. Городская казна тогда обязана будет возместить все расходы.
УФАС достаточно долгое время не давала положительного заключения на концессию. Одна из причин – изменение условий соглашения, в частности, уменьшения долга предприятия. Получается, раз предприятие в короткий срок смогло значительно сократить сумму долга, значит в состоянии работать в качестве МУПа, необходимость концессии исключает сама себя.
Увы, но подписание концессионного соглашение состоялось. Посмотрим…
Александр Гревцов (КПРФ)
- За прошедшие семь месяцев, пока в Правительстве России и в Федеральной антимонопольной службе думали – разрешать концессию водопроводных сетей в Архангельске или нет, мнение ни у меня, ни у моих коллег по фракции не изменилось: предложенный проект концессионного соглашения очень сильно напоминает афёру, а условия концессионного соглашения не выгодны городу. Проще говоря, у города много обязательств и рисков, а у концессионера одни только права.
Поэтому лично я негативно отношусь к концессионному соглашению, подписанному именно на таких условиях.
Здесь необходимо отметить, что сегодня «Водоканал» (как это ни удивительно) является прибыльным предприятием. И за счёт внутренних ресурсов вполне может шаг за шагом, постепенно решать свои проблемы и худо-бедно развивать систему водоснабжения города. Да, на это по разным оценкам потребуется 5-7 лет, но мы сохраним предприятие в муниципальных руках, оно будет управляемо со стороны городских властей, будет работать не на оффшоры, а на горожан.
Вообще, по моему мнению, подписание концессионного соглашения именно 9 октября сделано с нарушением закона «о концессиях». Все установленные законодательством сроки для подписания документа уже давно вышли и поэтому процедура передачи систем водоснабжения в городе должна быть запущена вновь. Однако и в городской администрации, и в областном правительстве понимают, что с новым составом думы передать предприятие в концессию не удастся, поэтому пошли на весьма сомнительное подписание концессионного соглашения.
Сами видите – городские законодатели недовольны, что с ними на этот раз не посоветовались. Впрочем, против этого нигилизма есть одно проверенное средство – провести с каждым индивидуальную беседу… ну, вы понимаете.
А теперь представим, что вопрос концессии «Водоканала» отдан на откуп народному голосованию. Первый вариант смущал тем, что городской МУП отдавался в руки сомнительной офшорной фирме. Теперь эта преграда устранена – гарантами сделки выступают Михаил Фридман, Герман Хан и ещё двое из «Альфа-групп».
А это кое-что значит. Хорошо помню, как тот же Фридман в середине нулевых люто судился с изданием «Коммерсант», допустившим в его адрес некорректное высказывание. Дело в том, что люди этого уровня очень не любят вообще упоминания своих фамилий, тем более, в негативном контексте. Фридман же не Киркоров… действительно большие деньги любят тишину, они в ней лучше размножаются.
Но представим, что населению Архангельска предложили выбирать между безликим кипрским «РВК-центром» и перечисленными персоналиями. Спорить могу – у первого было бы больше шансов, чем у вторых… по понятной причине («фамилии подозрительные»). А вообще народ хочет, чтобы в трубах вода была всегда и по ценам социализма. Откуда на это взять денег… не народное дело.
А кинуть обществу косточку в виде уважухи – нас очень интересует ваше мнение по любому вопросу!
Вот только есть ли у Архангельска время на подобные игры?..
Леонид Черток