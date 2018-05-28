Архангельская область: Страсти по губернатору, или К чему готовили Екатерину Прокопьеву в президентском резерве?

Осень пришла. А с ней и ставший традиционным губернаторопад. Увольняют через день по чётко намеченному плану, который очень вовремя слили кремлёвские чиновники. Ну так… чтобы без инфарктов. Сюрпризы, конечно, будут, надо выдержать интригу. Так на то и существуют кукловоды…
Опять начались прогнозы насчёт будущего губернатора Орлова. Причём из уст Ирины Чирковой они звучат весьма солидно. Мало того, что областной депутат, ещё и госдумовский в недавнем прошлом… то есть, московские связи остались. В её версии глава региона не просто так в Азербайджан поехал, а в ожидании нового назначения… чтобы отдохнуть перед федеральной должностью, и чтобы журналисты не дёргали вопросами. Да, запущено через соцсети… там и аудитория больше, и спрос, если что, меньше. Вот уже сколько подхватило.
Я в Архангельске пережил уже трёх губернаторов. Хотя с первым мои отношения складывались, но его проигрыш воспринял, как начало чего-то нового. Увы, это новое вылилось в уголовное дело против главного редактора «Руснорда». Следующий просто пытался меня заказать… не до смерти, чтобы заткнулся. Драйв, адреналин стаканами черпать можно было… только в возрасте за 50 это, скорее, вредно.
И вот сейчас, когда почти 60, могу честно признаться – не хочется ни глобальных перемен, ни новых отношений. Лишь бы хуже не было. Конечно, каждому своё. Коллега по «Вольному делу» Елена Горяшина, например, с теплотой вспоминает Михальчука, который в трудную минуту протянул ей руку. А я бы ему не только руку… всё, не буду материться.
Конечно, кадровые вопросы такого уровня решает Москва. Я только пытаюсь анализировать. После двух губернаторов-варягов пора бы Поморью предложить кого-нибудь из своих. Но кого? Многие указывают на Екатерину Прокопьеву, недавно прошедшую жёсткий президентский тренинг и даже научившуюся лежать под танком (ничего эротического!). Увы и ах, но у сегодняшней России весьма негативный опыт женского управления регионами. Взять последние события – владимирская Орлова уже слетела, мурманская Ковтун в списке на вылет. Если уж экспериментировать с женщиной-губернатором, так в успешном регионе, которому есть, куда падать. Поморью, по ходу, некуда.
Вы спрашиваете, зачем нужны были эти президентские курсы, зачем расчищали холмогорской Екатерине дорогу в областной парламент? Потому что это как раз должность для слабого пола, которому сильный пол откровенно хамит постесняется… да ичто сегодня парламент решает? Обычная ротация кадров… так мне кажется.
Ещё один момент, который влияет на ажиотаж вокруг губернаторской отставки. Типа это Орлов всё придумал с мусорными полигонами, против которых общество бунтует. Что-то там Палкин сказал, кто-то ему поддакнул.
Давайте реально смотреть на ситуацию. Подобные стратегические решения принимаются на самом верху, региональное начальство по ним лишь ставят в известность с резолюцией «исполнить и доложить». Если бы разговор шёл, как сначала, о подмосковных объедках, другое дело. Но обломки московской реновации, города, где заседает правительство… сами понимаете. И в то, что какие-то губернаторы каких-то областей отказались его принять, не поверю никогда. Просто в Липецкой и Орловской областях под такое дело места нет, там всё деревнями понатыкано. А у нас регион лесной, спрятал и не видно.
Могли бы, кстати, просто приказать принять, никто бы и не рыпнулся. Так ведь что-то обещают в порядке компенсации – и мусороперерабатывающие заводы, и комплексы разные, и площадки биокомпостирования, у «Региона 29» расписано. И насчёт радиоактивности московских пятиэтажек не верьте, эта старая хохма ещё с брежневских времён – люди в них всю жизнь живут и размножаются.
Я всё чаще вспоминаю историю про секретный Красноярск-24, который просто мечтал принимать и хоронить в своих скалах не простые отходы, а ядерные, если за это будет достойная компенсация. Народ дал наказ своему мэру наказ – «лоббируй», он и лоббировал (так всем в Москве надоел, что в итоге поста лишился). Тем не менее, по традиции спрашиваю мнение коллег по «Вольному делу». Ох, они и скажут:
Илья Азовский (Эхо севера):
- Анализировать можно события, а анализировать предположения и логические увязки московских помоек с новой должностью в мэрии Москвы - это фантазирование. В любом случае, уйдёт персона, или останется, все жители области должны уяснить следующее: их мнение, их чаяния, никого не интересуют. Ноль. И депутаты - все обнулены, и правоохранительные, и надзорные органы, всех обнулили. А место нахождения персоны большого значения не имеет. Вспомним формулу, которую я вывел ещё в 2012-ом году: КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРАВИТЕЛЬ ПОСЛЕ АНТОНЫЧА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. Карма такая.
Николай Прокофьев (Архсвобода):
- Краткий схематоз по решению строительства в Архангельской области полигона для Московских отходов. 1. Собянину и Воробьеву, которые идут, скорее всего, на последние выборы в своих должностях, срочно нужно было решать мусорные вопросы, выбивающие из-под них быдло=электорат Москвы и МО. 2. Вологда и Ярославль отказали в решении Мусорного московского вопроса, по которому дано строгое мычание и бульканье от Царя "Решить нах!! И закрыть тему!!" 3. Так как транспортировка на Север была уже выбрана главной, то выбор пал на Архангельск. (Губернатор АО Орлов - на выборы уже не идет, стремится в Москву в федеральные структуры). 4. Учитывая то, что вывозку ВСЕГО мусора Москвы - на 15 лет вперед - подмял под себя сын Генерального прокурора Чайки, Архангельскому губернатору нет смысла сопротивляться. 5. С подачи Генпрокуратуры, в отношении Игоря Орлова ведет себя лояльно и прокурор области Наседкин. И даже ФСБ ссорится теперь с Игорем Орловым не желает. Кроме того, последний получает и крышу в виде ОПГ Собянина и ОПГ Воробьева при переходе на работу в Москву. 6. Так что завоз Московского мусора в Архангельскую область выгоден всем участникам этой коррупционной и криминальной сделки. И теперь ни одна погононосная собака в Архангельской области против Орлова не тявкнет. ...Придавят любого генералишку или прокуроришку как вошь. 7. Что касается северян, ...то когда их мнение или жизнь волновали Власть?! Мусорная свалка в Архангельске будет!!
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
- Вопрос даже не в том, соскочит губернатор Игорь Орлов или останется, а в том, как со всем этим жить? Как жить в ситуации циничной поддержки «пенсионного геноцида», когда самыми пострадавшими стали, в первую очередь жители северных территорий страны и, в том числе Архангельской области? Как оставаться на своем посту с перспективами, когда регион может если не обезлюдеть, то серьезно растерять свой «человеческий капитал»? Как можно продолжать работать в должности губернатора, когда области намечен вектор развития с перспективами превращения во всероссийскую свалку? Это ведь будет вообще за пределами этических категорий и продемонстрирует полное наплевательство на мнение жителей Архангельской области. Как жить в ситуации подковерных игр и откровенного вранья, связанного с созданием московских свалок? Когда в августе в Северодвинске губернатор заявлял, что отходы из других регионов в область завозиться не будут и планов таких нет, а между тем, тихой сапой делалось свое мусорное дело. Кто будет здесь ему верить после всего этого? Слово губернатора, что фантик от конфеты? Понятно, что Игорь Орлов воспринимает всех жителей области, как неразумных и мало что смыслящих в жизни, к которым он снизошел до поры со своих высот, оказал милость и благодеяние (он ведь с самого начала тешил свои амбиции и принимал «мужской вызов»). Все эти неразумные не понимают своего помойного счастья, диких инвестиций с мусорного стола, которые вдруг да упадут. Что северодвинцы, трудящиеся на гигантах ОСК, по своему скудоумию не радуются щедрому подарку пенсионной реформы в виде «деревянного макинтоша». Никто здесь ничего не понимает и объясняться с неразумными не след, перешагнул и пошел дальше. Люди стонут, караван идет – так ведь считают. Но втолкуйте мне скудоумному, как можно продолжать работать и жить, когда к тебе все больше прилепляется эпитет «мусорный»? Еще немного, и он прикрепится насовсем и с этим придется оставаться в истории. Все нереализованные ожидания, надежды и иллюзии растают и останется только клеймо «всероссийской свалки» со специфическим душком, да позорное прозвище. Какой ценой все это можно взвесить, чем оправдать? Или, на самом деле, за гранью добра и зла? На мой взгляд, губернатор Игорь Орлов сейчас вошел в стадию, в которой существовал один из его предшественников – Николай Киселев после «пинцетного скандала». Жить и работать со всем этим в наше циничное время, конечно же, можно, но как? Как людям в глаза смотреть? Или не смотреть вовсе, а плюнут и брезгливо отстранить в сторону: «Лыжню, сукины дети! Мусорный караван идет. Счастье ваше и манна небесная!».
Леонид Черток