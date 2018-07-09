Кремлёвская утечка. Новый список губернаторов "на вылет"

Кремль, как обычно в подобных случаях, допусти утечку из-за своих зубцов.
Итак, разные источники приглашают к выходу следующих глав российских регионов:
- Олега Королева (Липецкая область);
- Александра Михайлова (Курская область);
- Марина Ковтун (Мурманская область);
- Александра Бердникова (Алтай);
- Бориса Дубровского (Челябинская область);
- Рустэма Хамитова (Башкирия);
- Юрия Берга (Оренбургская область;
- Алексея Кокорина (Курганская область);
- Георгия Полтавченко (Санкт-Петербург).
Обращает внимание тот факт, что ко всем вышеперечисленным у Кремля имеются свои претензии. В частности, два первых явно засиделись в своих кресла (20 и 18 лет соответственно).
Впрочем, как показывает практика прошлогодних увольнений первых лиц регионов, всегда могут быть сюрпризы – кого-то из списка оставят при должности, но уберут того, кого не ждали.
Напомним, что губернаторские отставки идут со вчерашнего дня – кадровые перемены произошли в Приморском крае, в Кабардино-Балкарии и Астраханской области.