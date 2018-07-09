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Кремлёвская утечка. Новый список губернаторов "на вылет"

Кремль, как обычно в подобных случаях, допусти утечку из-за своих зубцов.

Итак, разные источники приглашают к выходу следующих глав российских регионов:

- Олега Королева (Липецкая область);

- Александра Михайлова (Курская область);

- Марина Ковтун (Мурманская область);

- Александра Бердникова (Алтай);

- Бориса Дубровского (Челябинская область);

- Рустэма Хамитова (Башкирия);

- Юрия Берга (Оренбургская область;

- Алексея Кокорина (Курганская область);

- Георгия Полтавченко (Санкт-Петербург).

Обращает внимание тот факт, что ко всем вышеперечисленным у Кремля имеются свои претензии. В частности, два первых явно засиделись в своих кресла (20 и 18 лет соответственно).

Впрочем, как показывает практика прошлогодних увольнений первых лиц регионов, всегда могут быть сюрпризы – кого-то из списка оставят при должности, но уберут того, кого не ждали.

Напомним, что губернаторские отставки идут со вчерашнего дня – кадровые перемены произошли в Приморском крае, в Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

27 сентябрь 13:21 | : Горячая тема / Политика

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