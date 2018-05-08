Новое крепостное право или конец халяве? "Вольное дело" о пенсионной реформе (видео)

Пенсионная реформа, изуверски объявленная на пике футбольного праздника и приуроченная к Уруз-Байраму (минус протестующие мусульмане), всколыхнула… пока только соцсети – мат в адрес нового-старого правительства стоит густой завесой.

Но на улицы протестующие пока не выходят. Тем не менее, Кремль испугался возможного развития событий, памятуя пенсионный бунт середины нулевых, связанный с монетизацией льгот, и подумывает… нет, не об отмене, о смягчении поражающего эффекта - снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

Напомним, в настоящий момент пенсионная реформа выглядит так - повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет) поэтапно, начиная с 2019 года (в год прибавлять по полгода стажа).

Интересно, что даже у людей пенсионного возраста есть как противники, так и сторонники реформы. Например, известный в Архангельске театральный деятель Виктор Панов считает, что продление трудовой жизни автоматически продлит жизнь физическую – человек умирает тогда, когда оказывается не у дел. Ему возражают – людям сложно получить работу и после 40-ка, вырастут очереди на биржи труда за нищенским пособием по безработице, а то и за бесплатной похлёбкой.

Редакция решила узнать мнение по этому вопросу у членов Ассоциации независимых СМИ и блогеров «Вольное дело». И вот, что мы услышали…

Андрей Рудалев (БЕЛОМОРКАНАЛ):

- Все идет к тому, что нынешние самозваные хозяева жизни – потомки гайдаровского Мальчиша-Плохиша и Салтычихи - будут пытаться пороть пораженный по всех правах простой податный люд на конюшне. Вся та публика, ведущая подобные разговоры – это пошляки, которые расписываются в своей полной несостоятельности. России не по дороге с ними.

Нам надо всем вспомнить, что символом этой страны был серп и молот, а флаг – красный. Что наша держава сто лет назад совершила величайшую в истории человечества революцию, восстановившую достоинство человека. Все это никуда не ушло, это с нами, надо только вспомнить и кое-кому напомнить об этом…

То, что происходит сейчас, в том числе с потугами изменения пенсионного возраста – это попытка погружения страны в какую-то жуткую антиутопию. Производят ее деструктивные силы, которые поураганили здесь в девяностые и сейчас жаждут реванша. Единственным ответом на подобное должен стать актуализированный лозунг «Отобрать и поделить». Следует сбросить с корабля современности всех мелких бесов, присосавшихся в свое время к народному достоянию. Вернуть награбленное народу. А ту публику, которая мнит себя за элитариев и хозяев жизни отправить на галеры дрейфовать по Северному Ледовитому океану и осваивать Северный морской путь.

Посмотрите на Архангельск – город, превращенный в какое-то отхожее место. Силами местного и залетного криминально-чиновного олигархата, который ржавчиной до сих пор активно разъедает здесь все. Поэтому не о пенсионной реформе надо думать, а о том, как взять за шкирку всю эту публику и вышвырнуть вон. Тогда и город-сад будет, и деньги на стариков найдутся, и не придется в высших эшелонах думать, как бы ввести принудительную эвтаназию по достижению определенного возраста, когда содержать человека будет невыгодно и не по-капиталистически.

Да будет свет! Да сгинет тьма!

Илья Азовский (ЭХО СЕВЕРА)

Вопрос о пенсионной реформе имеет две стороны: реальную и эмоциональную. Если угодно – практическую и политическую.

С политической (эмоциональной) стороной вопроса все ясно: антинародное правительство вводит потогонную систему, жмет деньги от ресурсной ренты, обогащая олигархов плющит народ.

Маргинально. Глупо. Пошло.

Я сам обожаю критиковать Правительство, но за бесполезность социальных реформ, их сложность, бюрократизм, фантастичность и популизм.

Вторую сторону вопроса можно назвать монетаристским, но это слово со времен Гайдара-Явлинского-Нечаева-Чубайса (в первом исполнении) является ругательным. Назовем математическим.

Рассуждать и анализировать здесь – чистой воды онанизм, рукоблудие. Тут одна сплошная математика,

Тенденция, что пенсионеров становится уже больше, чем работающих, она наяву. Она – факт.

Да, Пенсионный фонд – по сути паразитирующая структура. Безобразная, ожиревшая, окостеневшая.

Или, как пел Высоцкий о СССР, «сонная держава, раскисла, опухла ото сна».

Но даже, если «вылечить эту безобразность»…

Ничего не выйдет. Дебет с кредитом не сходится. Возраст надо повышать.

Кто-то скажет, что надо дотировать Пенсионный фонд из бюджета – типа, нефть и газ. Смотрите, мол, как живут Эмираты.

Но в Эмиратах живут хорошо лишь граждане. Их тысячи. А миллионы гастарбайтеров не имеют пенсий в принципе.

Там граждан тысячи, а нас 140 миллионов на территорию, равную одной шестой части суши Земли.

Слишком много народу, слишком велика страна, даже если победить коррупцию – денег на всех не хватит.

Надо начинать экономить. Надо начинать работать.

Да, да – РА-БО-ТАТЬ.

Говорил, говорю и насрать мне на мнение, что я гад: ДАРМОЕДСТВО И ХАЛЯВА – ТИПИЧНАЯ ЧЕРТА РОССИЙСКОГО НАРОДА.

Именно дармоедство и халява в основе нашей ментальности и в основе нашей политической системы.

По сути, что предложило правительство, увеличивая возраст: граждане, поработайте ещё пяток лет и будете получать пенсию.

Причем по факту-то, если применить все математические формулы, пенсия при выходе (пусть и позже) будет выше. Но будут и дополнительные годы работы.

Так в чем вопрос: мы больше на неработающей старости получать хотим, или еще поработать лень?

Лень. Иван-дурак на печи, если вспомнить – это наш герой. Нам бы и в повседневной жизни ровно в пять смотаться работы и улечься на диван, предварительно хлопнув холодильником, сварив пельмени и залив их пивасиком.

То есть, решение, хоть и не популярное, но верное. Необходимое. Принято несвоевременно. Надо было раньше. Но страна в экстазе выбирала лидера, который уже выбран.

И вот срок настал. То, что это как-то повлияет на местные и региональные выборы – чушь.

Во-первых, активность масс слишком мала.

Во-вторых, придут чиновники – сытые, с высокими зарплатами, при делах всяческих, при полисах ДМС, соцльготах. Им, паразитам, в принципе, наплевать. В масле покататься ещё лет пяток…

Проголосуют как надо.

Третье – к моменту выборов народ ещё кожей не почувствует всей «антинародной политики».

Тем паче, что «оппозиционные партии» в едином строю – все в единой курсе, все «скованны одной цепью, связаны одной целью».

Голосовать есть за кого – и эти «есть за кого» за пенсионную реформу. Остальные – диванные писаки в интернете, маргиналы орущие и идиоты подзаборные.

Вот меня прёт, аж письку сводит…

Тот, кто работает не покладая рук – встает в 6:30 и приходит домой к вечерним «Вестям», а то и позже и без выходных, того в принципе никак не взволновал вопрос пенсионной реформы.

Ей заинтересовались, и её обсуждают паразиты.

Формула такая - на лицо абсолютно правильный посыл – хотите жить хотя бы как в Китае, Турции, Таиланде – работайте.

Работайте как китайцы – будете жить. Вот, к примеру, губернатор Орлов. Он, когда хотел лишить льгот ветеранов труда Архангельской области, бросил «в сердцах» фразу: посмотрите, дескать, что вокруг – это они так работали.

Вроде, цинично, жестоко и нельзя так. А если вдуматься – правда.

Какая-то тварь (и все знают, какая – ныне управляющий банка, в прошлом кандидат в мэры) руководил постройкой Набережной. Набережная вся проваливается. И так на каждом шагу – труд без интереса и по графику. Сделал лажу – получил баблО – пропил. Просох – пошел опять сделал лажу. Опять напился.

И так, от звонка до звонка работало 90 процентов жителей СССР. Потом России капиталистической.

Страна пухнет от паразитов…

Чуть ли не 60 процентов населения – по сути иждивенцы: люди, которые что-то по какому-то закону имеют некий набор льгот.

Это уже деградация. А плюс вся паразитирующая на реальной экономике (ее мало) надстройка:

чиновники, госслужащией, мунслужащие. Служащие госкорпораций, фондов и прочие…;

силовики;

дети;

(простите) живущие на пособия категории;

зэки (почти миллион из 140).

Вообще, рассуждать и считать, то получается, что один работающий содержит чуть ли не 8 нахлебников.

А тут ещё и пресловутый демографический провал, когда количество пенсионеров стало выше, чем количество работающих.

Ну, и какие ещё есть варианты действий Правительства?

Дискуссия бессмысленна?

Отнюдь…

Я полагаю, что для России есть единственно верный путь – азиатский.

Суть (утрировано) в следующем…

Пенсия только для военных, ФСБ, полиции, ФСИН. Госслужащих.

Из бюджета. Никаких пенсионных фондов. Из бюджета и гарантировано.

Все, кто в частном секторе, освобождаются от уплаты в пенсионный фонд. Деньги получают на руки. И сами вольны – копить их, вкладывать в банк. В биржу, в недвижимость, под подушку.

В этом случае – судьба каждого в его руках, никаких обременений – только разум. С государства и «взятки гладки».

Я задавал вопрос о том, возможно ли такое и сенаторам, и депутатам Госдумы.

А они от меня как от черта шарахались.

Ибо, власть в России сакральна. И сакрально проклята на проклятия, на решение геморроев, на решения, которые её же (власть) и дискредитируют.

Леонид Черток (RUSNORD)

- Как всегда начну с эгоистичного – получаю пенсию (по инвалидности) уже 15 лет, поэтому любые реформы мне по фиг. Каким бы отчаянным и даже обезбашенным не было наше правительство, оно не рискнёт отнять то, что когда-то дало собственными руками. Старые нормы выхода на пенсию были приняты ещё при Сталине… к нему и претензии.

То, что пенсионный возраст придётся поднимать, лично мне было ясно лет пятнадцать назад. Не просто так льготы монетизировали, я в то время наезжал в несколько раз больше, чем мне денежно компенсировали. Однако президент, только-только набиравший популярность, убеждённого говорил – «не при мне». Чтобы это значило? А то – Путин тогда сам не верил, что столько лет продержится у власти. Но об этом неудобно сейчас говорить вслух (хотя, казалось бы, что такого), поэтому проще всё свалить на правительство, отвечающее за экономику.

Сейчас дадут задний ход. Чуть-чуть. Облегчат эффект. Больше всех взволновались те, кому за 40, тем, кто до 30-ти, ещё всё по уху, они уверены (как мы когда-то), что просто не доживут до пенсии. Проверенный приём на высокогорье: человеку становится плохо на высоте, тогда его поднимают ещё выше, где он вообще загибается, а потом опускают на старую точку, и он опять как огурчик. Мы все альпинисты в каком-то смысле – «ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь».

И я согласен с Виктором Пановым. Мой отец начал стареть, как только ушёл с «Мосфильма» в 73 года. Не по своей воле – кино на тот момент практически закончилось. Его жена была значительно моложе, хорошо зарабатывала синхронными переводами, у самого пенсия приличная как у фронтовика, ветерана труда, члена разных творческих союзов. Та жизнь, о которой мечтают многие – дача, сосны, раз-два в год зарубежные курорты. Но ведь старел на глазах, это не замещало. Вспомните, как выглядел Зельдин, выходивший на сцену в 100 лет, или Любимов, репетировавший в 96. Те, кто рвётся на пенсию в 55, действительно рассчитывают остаток дней провести в морских круизах? Для этого нужно было эмигрировать ещё в 80-е…

Мне говорят – просмотри, как выглядят штукатуры в 50. Так это, братцы, кто на что учился. Пора бы забыть о дурацком равенстве социальных слоёв, ибо нет его в этом несовершенном мире, и вряд ли будет.

Среди моих друзей-ровесников, тех, кому уже стукнул пенсионный возраст, нет ни одного, кто прекратил бы работать. Но также нет и тех, кто не оформил бы пенсион, как небольшую прибавку к основной зарплате. Государство, что – лох, позволить себя так кидать?

Беспокоит другое. У нас всё через… одно место. Повышается срок выхода на пенсию, а из САФУ начинают увольнять преподавателей «кому за 70». Они что, артисты балета, их знания и навыки только крепчают с годами. Федеральный вуз в такой ситуации мог бы быть и поскромнее.

Также не очень понятно, как заставить частников не устраивать дискриминацию по возрастному принципу. Но это пусть правительство голову ломает… на то оно и правительство.

В предложение коллеги Азовского отдать проблемы накопления собственного пенсионного фонда в руки тех, кто не работает на государство, я не очень верю. По той простой причине, что большинство из нас привыкли гулять до последнего рубля (ему ли не знать), и это уже на уровне генетического кода.

Но от халявы пора отвыкать, тут коллега прав стопроцентно.

P.S. Некоторые члены нашей Ассоциации так расстроены случившимся, что не смогли вовремя прислать свои взгляды… надеемся разместить их позже отдельными материалами.

А пока хотим вас, читатели, подбодрить известной в прошлом песней на заданную тему: