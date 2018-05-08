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Архангельск придурковатый: На памятник Ильичу забрался мужик без трусов

На электронную почту редакции скинули фото – голый мужик забрался на постамент памятника Ильичу, что стоит в центре Архангедьска.

Издали лица не видно, но явно не Древарх – этот безкрылый.

Свое расследование провели коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера»:

Депутаты областного собрания, наблюдающие эту сцену, поговаривают, что гражданин носит фамилию Новиков. Стоя на памятнике, в одной руке он сжимал собственный паспорт гражданина РФ, в другой была банка с чем-то похожим на мед.

Стражи правопорядка пытались уговорить нарушителя спокойствия спуститься добровольно. Однако, увидев полицейских у подножья памятника, тот сразу вцепился мертвой хваткой в гранит, каждым своим движением давая понять, что не хочет идти на контакт.

В итоге, вокруг разбушевавшегося персонажа скопились полицейские, медики, спасатели и пожарные.

Когда на место прибыли две последние службы, виновник происшествия решил применить меры устрашения к собравшимся зрителям: разделся полностью.

Перед обнажением гражданин метнул банку меда в одного из фотографов, снимавших акцию. Паспорт улетел в другую сторону.

Надо сказать, действия возымели результат: полицейские перестали уговаривать Новикова спуститься. Вместо этого просили надеть хотя бы трусы.

Но и эта инициатива успехом не увенчалась. Исподнее было порвано пополам владельцем.

Закончилось все достаточно ожидаемо: пожарные приставили лестницу, по которой забрался сотрудник полиции. Дебошира аккуратно сняли с постамента и увезли, дабы проверить все ли у него в порядке с душевным здоровьем.   

Служители закона уговаривали дядю надеть хотя бы трусы, и даже подали их ему, но мужчина демонстративно разорвал их, не желая ограничивать себя никакими рамками.

Возможно, это была политическая акция, а, возможно, способ самовыражения… надо ждать вердикта психиатров.

Пока же можно констатировать одно – у главных фриков столицы Поморья, Древарха и Донского, появился конкурент.  

29 июнь 14:54 | : Горячая тема / Скандалы

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