Архангельск: Чей человек Игорь Годзиш?

Вся неделя прошла в обсуждении итогов выборов. Ну, а как иначе, такое событие теперь как Новый год – только раз в году бывает.

И я жалею, что в этом году выборов не было в Архангельске. Как теста на гражданскую сознательность горожан. Сейчас поясню…

Почти два года прошло с назначения Игоря Годзиша на пост главы областной столицы. Давайте называть вещи своими именами – тот конкурс с участием карикатурных блогеров выборами в полном смысле назвать сложно, если не невозможно – глас народа олицетворяли четверо не самых авторитетных депутатов горсовета. И ещё до этого пошли разговоры о том, что кандидатура, выдвинутая губернатором, будет выполнять исключительно губернаторские наказы.

Возможно, в ином случае так оно и получается. Но рассмотрим конкретный случай с Игорем Годзишем.

Начался снос транспортных терминалов на площади у Морвокзала. Сколько шума, сколько копий сломано! Обещают закончить к 1 октября. «Первоначально мы говорили о сносе терминала к 1 сентября. Но коллеги представили обоснование почему они не успевают, и мы подписали дополнительное соглашение о продлении сроков демонтажных работ на полтора месяца. Ссылка была и на погодные условия, плюс внутри терминала уже было смонтировано оборудование – эскалаторы. В любом случае, когда ломается – жалко. Понимаю, что были разноплановые отношения к этим сооружениям. Смотреть больно…» (Игорь Годзиш)

И мне больно, не люблю, когда ломают что-то новое… да и старое бывает жалко. Поэтому в своё время написал несколько материалов в защиту терминалов. По логике, если уж начали строить, стены-крышу возвели, внутренний монтаж начали – может, стоит думать о максимально рациональном использовании? У меня есть пример Grand Central Station в Нью-Йорке, там в ожидании нужного автобуса можно нескучно целый день провести… и голодным не останешься. А ещё бесплатные туалеты, совсем не лишнее в условиях мегаполиса. С другой стороны, из Большого яблока автобусы разбегаются по всей стране, даже заграницу (Канада, Мексика), в этом смысле наш Архангельск, простите, тупик.

Писал… и сам же себе возражал. Нью-йоркский автовокзал (если по-нашему) – здание старое, прекрасно вписанное в общую архитектуру Манхеттена, а строящиеся архангельские терминалы местные жители называли вставными челюстями, как когда-то Калининский проспект в Москве. Ну и что (опять возражаю), привыкли бы… москвичи же привыкли и вернуть тот старый Арбат, что больше напоминал шанхай посреди столицы социалистической империи, давно не требуют. Но это опять же с моей, приезжей точки зрения…

Вполне возможно, терминалы прижились бы, как приживаются аляповатые торговые центры, для кого-то они уже неотъемлемая часть жизнь и знак современности. Но загляните на форумы и соцсети. Явное большинство жителей Архангельска было против, и после жарких дебатов в СМИ, и после судебных решений.

Игорь Годзиш, как глава города, принял сторону населения, хотя по всему было проще договориться с владельцами недостроя. Ну, мало ли в Архангельске других болевых точек, на той площади свет клином не сошёлся.

По всем понятиям, снос терминала ни что иное, как выполнение наказа избирателей.

И второй момент, когда от слов перешли к делу. Уже ясно, что ПАЗики в конце концов будут выдавлены с улиц Архангельска, а транспортным компаниям придётся закупать низкопольные автобусы большей вместимости. Стоит стон – так выживают местный бизнес. Спросил простых пассажиров городского транспорта, которых априори больше, чем заинтересованных лиц. Да им по фиг, кто их будет возить – архангельские, питерские, калининградские, мурманские – лишь бы удобно было ехать. Тоже глас избирателей.

И тоже вопрос дискуссионный. Автобусники жалуются, что им не потянуть таких расходов без резкого повышения стоимости проезда. Но народ это считает социальным налогом на бизнес. Вспоминаю встречу губернатора Ефремова с только что прибывшим в Архангельск представителем австрийской стороны владельцев АЦБК. Анатолий Антонович объясняет через переводчика, что у нас такие крупные предприниматели берут под своё крыло детсады, школы… другие социальные учреждения. Австрияк – мы такого не понимайт, мы готов платить только налог… А, ну-ну, усмехается Рыжий губернатор, только и отношение к вам здесь будет соответствующее, что называется, в порядке общей очереди и с перерывом на обед.

Странно, но населению как будто наплевать на проблемы бизнеса, на их угрозы оставить областную столицу совсем без общественного транспорта. Вот один из самых характерных постов на эту тему - Жулики! Сами работать не хотят, так еще и другим не дают. Вопроса бы не было, если б давно купили автобусы нормальные, а не тошнотворные пазики... Негосударственное мышление, говорите? А народу оно и не нужно. Но он хозяин в городе и стране, в демократическом государстве его желание становится указом к исполнению.

В конце свое последней статьи на транспортную тему («Автобус мой мечты»), я задаю риторический вопрос городской администрации: чьи интересы ей должны быть ближе – Ассоциации (автотранспортников) или пассажиров. И вот получен вполне конкретный ответ.

Так чей человек Игорь Годзиш?..

(фото с сайта https://nevnov.ru/)

Леонид Черток