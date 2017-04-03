"Крепостные" главврача Петчина. Странный дом по адресу Архангельск, ул. Самойло, 13

Я хочу рассказать историю про странный дом.
То есть, с виду он вполне обычный, типовой, таких полно стоит по Архангельску. Только дела в нём творятся странные. А так, живут в нём вполне нормальные люди, семейные, представители уважаемых обществом медицинских профессий. И при этом почти крепостные… ну, так мне видится.
История дома начинается в далёком «олимпийском» 1980-м. Ещё советская власть стоит в полный рост, ничего частного, «всё вокруг колхозное»… общее, в общем. До коммунизма – глаза вытаращишь, жилищное строительство в бесконечной стадии развития, но предприятиям и организациям требуется прилив свежей крови. В Москве это называлось прописка по лимиту, в Архангельске… не знаю, как.
И вот в том далёком от сегодняшнего дня году несколько организаций, куда в частности входили УВД, облфото, облтрикотажбыт, облобувьбыт, городской отдел здравоохранения, Северный русский народный хор… обратились в горисполком Архангельска с просьбой о выделении только что построенного дома по адресу ул. Самойло 13 под общежитие.
Важное уточнение – общежитие семейное, помещения под проживание представляют из себя блоки. Это нечто иное, чем показано в фильме «Москва слезам не верит», никакой строгой вахтёрши (или сердобольной, как повезёт) на входе не предусматривалось. Однако непременные элементы общежития присутствовали, как-то общие кухни, душевые, гладильные, прачечная… Наверное, и «Ленинская комната» была, не знаю.
Но жили там взрослые люди - не студенты, приехавшие в город Архангельск не на пять лет, а на всю жизнь или у кого как получится. Поэтому обустраивали своё жилище, ставшее для многих постоянным, по своему усмотрению – одну из комнат оборудовали под кухню, ставили индивидуальные душевые, обрастали мебелью и домашней утварью. О своём жилье, конечно, мечтали многие (если не все), но и этому были рады и считали своим. Тем более, что подавляющее большинство квартир в то время имело статус государственного (муниципального) жилья и тоже сдавалось внаём, это тогда никого не смущало.
Но вот прошли годы. Изменилась страна, социальный строй, ценности. Общежитие на Самойло, 13 сначала попало под юрисдикцию Архангельского медицинского училища, а потом, в связи с реорганизацией, было выделено в самостоятельное учреждение «Архангельское областное общежитие медицинских работников» и в 1998 году передано на баланс Архангельской областной клинической больницы.
Как раз то время, когда в стране пошла мода на приватизацию, а большинство россиян пришло к неутешительному для себя выводу, что единственная крупная собственность, которая им светит в этой жизни – квартира, в которой они проживают. Кстати, в доме по Самойло, 13 можно встретить тех, кто живёт в нём именно всю жизнь – с самого своего рождения. На сегодняшний день, уже вполне состоявшиеся, взрослые люди.
И вот эти люди попали фактически в крепостную зависимость от руководства Областной клинический больницы. Её главврач Игорь Петчин (то самый, что побывал в странной разборке с поножовщиной, его в больнице за глаза называют недорезанный… но это к нашей истории не имеет никакого отношения) так и говорит – кто уволится, тот сразу с вещами на выход и никакой стаж работы на одном месте не поможет.
Что ж, если больница вкладывается в жизнеобеспечение общежития, в его ремонт… но в том и штука, что за всё платят жильцы. Их квитки о квартплате и за коммуналку ничем не отличаются от таких же за приватизированное жильё, только прав никаких. Я и говорю – крепостные, привязанные к «земле» барина Петчина.
Конечно, дом, простоявший 37 лет, требует и серьёзного ремонта, и переустройства, связанного с веяниями нового времени. Но у Петчина ответ один – и больница ничего делать не будет, и вам не дам, вы здесь не хозяева, вообще никто. Последнее он, понятное дело, жильцам дома по Самойло, 13. Есть в его арсенале ещё одна классическая отговорка, она же страшилка – скоро-скоро будет запущен в эксплуатацию новый перинатальный центр, произведён набор новых сотрудников… кому-то из них непременно понадобится жильё. Прямой намёк на то, что расставаться с недовольными порядками на Самойло, 13 будут без сожаления и без ущерба для обласного здравоохранения.
И в то же время, как мне по секрету сообщили жильцы злополучного дома, главврач Петчин «по-тихому» сдаёт помещения на нижних этажах. Кому под офис, а кому и под жильё. Но явно не для оказания медицинских услуг, то есть, не по профилю.
Какой же выход? Вывести дом по адресу Самойло, 13 из оперативного управления Областной клинической больницы и передать в управление муниципалитета г. Архангельска. Как это сделать? Ещё не разобрался, сейчас этим занимаюсь.
Пока же я просто рассказал о том, что есть в Архангельске странный дом по адресу Самойло, 13, а проживают в нём «крепостные» барина Петчина…
Леонид Черток