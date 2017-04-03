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Молния: В администрации Котласского района проходят обыски

Сотрудниками ФСБ проводятся обыски в администрации Котласского района Архангельской области.

Об этом ИА RUSNORD стало известно от собственных источников.

Предполагается, что это связано с хищениями и злоупотреблениями со стороны руководства и сотрудников администрации. Напомним, что 12 января т.г. сотрудниками ФСБ  был задержан начальник имущественно-хозяйственного комплекса администрации Александр Шумилов, в отношении которого было возбуждено несколько уголовных дел.

Вероятно, в ходе расследования у ФСБ появились вопросы и к другим чиновникам.

20 апрель 11:08 | : Горячая тема / Происшествия

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