Молния: В администрации Котласского района проходят обыски

Сотрудниками ФСБ проводятся обыски в администрации Котласского района Архангельской области.
Об этом ИА RUSNORD стало известно от собственных источников.
Предполагается, что это связано с хищениями и злоупотреблениями со стороны руководства и сотрудников администрации. Напомним, что 12 января т.г. сотрудниками ФСБ был задержан начальник имущественно-хозяйственного комплекса администрации Александр Шумилов, в отношении которого было возбуждено несколько уголовных дел.
Вероятно, в ходе расследования у ФСБ появились вопросы и к другим чиновникам.