За срыв отопительного сезона в Сольвычегодске задержан чиновник администрации Котласского района

Начальник управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского района Александр Шумилов сегодня был задержан сотрудниками ФСБ. В настоящий момент его допрашивают в Архангельске, сообщает #Молния Архангельской области.
В администрации Котласского района продолжаются обыски.
По предварительным данным, Шумилов был задержан в связи со срывом отопительного сезона в Сольвычегодске. Не исключаются и другие версии. Правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Накануне областная прокуратура отчиталась о проверке районов при подготовке к отопительному сезону. Нарушения были выявлены в Котласском и других районах. Есть информация, что заместителя у задержанного Шумилова нет. Кто будет выполнять его обязанности, пока не известно.
Напомним, в конце прошлого года жители Сольвычегодска (Архангельская область) обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с отоплением. «Холода пришли в наши дома с начала отопительного сезона, а именно с 16 сентября 2016 года. На конец ноября в большинстве квартир стоит температура не более 14 градусов, есть квартиры, где всего 7 градусов, что далеко от СанПиНов», — говорится в обращении, направленном на имя главы государства.
Жители отмечали, что в течении более полугода — с мая по ноябрь — горячая вода в квартирах была считанное число дней. Кроме того, в детском саду «Солнышко» и детском доме температура также далека от нормы. «Дети постоянно болеют, многие родители детей в садик просто не водят. Детей из квартир, где низкая температура, родители отправляют жить к родственникам в дома с печным отоплением. Жители города вынуждены выживать, кто как может», — говорится в обращении.
Жители писали президенту о том, что они уже обращались в региональное правительство, прокуратуру и Роспотребнадзор, но получали лишь отписки. «В отписках нам пишут, что ситуация с теплом в городе стабилизировалась. Может, в этой стабильности надзорные органы подразумевают стабильно холодно?», — задавались вопросом авторы обращения.
«По факту отопительный сезон в городе Сольвычегодске провален. Глава Котласского района Светлана Бральнина, как ответственное лицо, дезинформирует правительство Архангельской области о прохождении отопительного сезона, говоря им, что все держит на контроле. Но от этого личного контроля в городе теплее не стало. А вся северная зима ещё впереди», — отмечается в обращении.
Подписи под обращением поставили более 150 жителей. Всего в Сольвычегодске проживают около 2 тыс. человек.
В конце ноября по результатам работы созданного губернатором области Игорем Орловым оперативного штаба во главе с министром ТЭК и ЖК Андреем Поташевым выяснилось, что причиной возникших проблем стало некачественное топливо и нехватка мощностей на центральной котельной. Тогда же было доложено, что «приняты соответствующие меры», а именно: энергообъекты Сольвычегодска обеспечены дополнительными запасами угля, а в детские учреждения поставлены дополнительные обогревательные приборы. И тогда же глава администрации Котласского района Светлана Бральнина пообещала, что установка нового котла на центральной котельной завершится в ближайшую неделю.
Фото: https://region29.ru/2017/01/12/587797692817ca51d700834d.html