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"До свидания, Михалыч!". Сергей Ковалев покинул мэрию Архангельска

Информация, озвученная ИА RUSNORD в конце прошлого года, подтвердилась – руководитель аппарата архангельской мэрии Сергей Ковалев подал в отставку, попрощавшись на вчерашней планерке с коллегами.

Напомним, что в беседе с представителем редакции он изъявил желание «побыть просто дедушкой». То есть, речь о продолжении карьеры пока не идет.

Кстати, после отставки с поста одного из заместителей архангельского губернатора, последовавшей почти сразу после испытания Игоря Орлова на полиграфе, показанного в эфире телеканала НТВ, в местном политическом бомонде шли разговоры о том, что Ковалев совсем чуть-чуть не доработал в качестве госслужащего для получения соответствующей пенсии. Так что предложение побыть у начинающего мэра (Игоря Годзиша) кем-то вроде «информационного дядьки» поступило как раз вовремя.

Наблюдатели отзываются о Ковалеве как о наиболее «договороспособном» чиновнике, умеющем выстраивать популярную в современной политике систему «сдержек и противовесов». Плюс личные контакты с представителями областных элит и СМИ.

Пока трудно представить, кто полноценно сможет заменить его на этой должности… перед новогодними праздниками речь шла о бывшем бизнесомбудсмене Николае Евменове.

Что касется общественной деятельности, то Ковалев был и остается председателем регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Коллектив редакции информационного агентства RUSNORD еще раз желает Сергею Михайловичу внутренней гармонии, отменного сибирского здоровья, любящего окружения и надеется на дальнейшее приятное общение.

10 январь 12:14 | : Горячая тема / Политика

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