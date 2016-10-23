Сергей Ковалев: "Хочу быть дедушкой!". В мэрии Архангельска продолжаются кадровые перестановки

Как стало известно ИА RUSNORD из собственных источников, сразу после нового года покинет свой пост руководитель аппарата архангельской мэрии Сергей Ковалев.
Его место займет Николай Евменов, на прошлой неделе сложивший с себя полномочия регионального бизнес-омбудсмена. Такой кадровый ход уже прогнозировался некоторыми наблюдателями.
В телефонной беседе с представителем редакции, Сергей Михайлович сообщил, что не планирует в обозримом будущем занять какой-либо пост в государственных структурах управления, тем более переезд в Москву. В его планах уделять больше времени семье, внукам. Впрочем, никто пока не отменил поговорку «Никогда не говори никогда».
Напомним, что Сергей Михайлович Ковалев на сегодняшний день является одним из самых опытных региональных управленцев, в свое время возглавлявший ключевые посты в правительствах трех губернаторах - Ефремова, Михальчука и Орлова.
Аппарат мэрии Архангельска он возглавил в ноябре 2015 года, еще до официального вступления Игоря Годзиша в должность градоначальника.
Коллектив редакции информационного агентства RUSNORD желают Сергею Михайловичу внутренней гармонии, отменного сибирского здоровья, любящего окружения и надеется на дальнейшее приятное общение.