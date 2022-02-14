Дмитрий Рожин: «РВК-Архангельск» решил проблему водоснабжения Уймы, в очередной раз доказав статус надежного партнера

Проблема водоснабжения поселка Уемский в Приморском районе решена специалистами «РВК-Архангельск». Из-за аварии на старом дюкере с 18 апреля здесь оставались без воды 18 многоквартирных домов и 4 объекта соцсферы. Силами Приморского района восстановить подачу воды оказалось невозможно – у местных специалистов не было ни опыта, ни материалов, ни средств для подобных мероприятий. Тогда глава района Валентина Рудкина обратилась за помощью к руководству «РВК-Архангельск» и обозначила проблему перед Правительством области. Решение было принято незамедлительно – восстанавливать водоснабжение поселка взялись спецы «РВК-Архангельск». Цех строительства сетей компании в течение минувших двух суток построил новый дюкерный водовод под рекой Юрас и соединил его с существующей магистралью. А цех водопроводной сети провел необходимые работы, чтобы соединить новый водовод с существующим.
«РВК-Архангельск» - наш надежный партнер, обладающий необходимыми компетенциями и современным оборудованием. Благодарим специалистов компании за проведенные масштабные и трудоемкие работы по восстановлению водоснабжения в поселке», - отметил заместитель председателя Правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.
«Длина дюкерного водовода составила порядка 80 метров. При строительстве использованы самые надежные пластиковые трубы российского производства диаметром 250 мм. Срок службы такого водовода – не менее 50 лет. Работы велись методом горизонтально-направленного бурения, что позволило провести их в максимально сжатые сроки и без вреда для окружающей среды. Отмечу, что наша компания постоянно расширяет свои компетенции. Сегодня мы готовы не только обслуживать сети, но и строить их самыми современными методами», - рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.
В 21 час 21 апреля вода с водоочистных сооружений поселка Силикатчиков начала заполнять уемскую магистраль. Как пояснил глава МО «Уемское» Константин Поляшов, система водоснабжения поселка устроена так, что сначала необходимо заполнить резервуар чистой воды – это 300 кубометров воды. После чего возможно включение насосов на водонасосной станции.
«Устранение аварии было бы невозможно без работы «РВК-Архангельск». Благодарю руководство компании за то, что откликнулись и оказали содействие в решении проблемы. Бригадами «РВК-Архангельск» не только подвозилась вода к домам жителей поселка и социальным объектам, но и проведены все необходимые работы по ликвидации аварии. В данный момент вода вернулась во все дома Уймы», - отметила глава МО «Приморский район» Валентина Рудкина.