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Архангельский ЦУР разжевал, кто виноват в несвоевременном вывозе мусора

С начала недели с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» выявлено 310 сообщений о некачественном вывозе ТКО. По сравнению с прошлой неделей количество поступивших инцидентов возросло более чем в 3 раза: с 17 по 23 января специалисты обработали 98 сообщений по данной теме.

Наибольшее количество инцидентов поступило от жителей областного центра: 219 архангелогородцев оставили соответствующие жалобы в социальных сетях. Каждое сообщение обработано сотрудниками Центра и передано ООО «ЭкоИнтегратор» на отработку. 

По информации, предоставленной региональным оператором по обращению с ТКО, такая ситуация сложилась из-за отсутствия доступа к площадкам накопления мусора. 

– Регулярность вывоза ТКО зависит не только от регионального оператора. Следует понимать, все компании из сферы ЖКХ должны функционировать в комплексе. Это неотъемлемое правило, потому что, когда нарушается работа одной организации, начинаются сбои всей системы, – прокомментировал сложившуюся ситуацию генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Валерий Шушков.

Для очистки подъездных путей от последствий длительных снегопадов регоператором были направлены требования всем органам местного самоуправления, управляющим организациям, Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуре и управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области. Соответствующая работа велась и на уровне муниципалитетов. 

Полностью устранить проблему планируется в течение ближайших дней. Соответствующее поручение накануне в ходе брифинга озвучил и профильный заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.

29 январь 07:57 | : Экономика

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