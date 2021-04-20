РегОператор напоминает: СНТ необходимо заключить договор на вывоз ТКО

В Архангельской началась области дачная пора. И несмотря на похолодание, жители городов потянулись к своим участкам, следовательно, в дачных поселках стал образовываться мусор. Если у СНТ заключен договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов и оборудованы места накопления ТКО, то проблем не возникает - региональный оператор обеспечивает вывоз коммунальных и крупногабаритных отходов.
Но если такого договора нет, мусор либо не вывозится, либо СНТ избавляются от него своими силами: заключают договоры с нелегальными перевозчиками, у которых нет законного права транспортировать ТКО.
С 2020 года в Архангельской области транспортирование твердых коммунальных отходов и размещение их на полигонах обеспечивает региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «ЭкоИнтегратор». По данным регоператора около 40% садовых некоммерческих товариществ еще не заключили договор на вывоз ТКО.
В социальных сетях продолжают появляться посты недовольных дачников, которые возмущены несанкционированными свалками, образующимися возле их СНТ. Как правило, такие свалки - результат незаконного транспортирования отходов.
- В тех случаях, когда дачники видят, что в их СНТ нет оборудованных контейнерных площадок, а мусор копится в разных местах, стоит поинтересоваться у председателя СНТ о наличии договора с региональным оператором. Не все товарищества заключили договор с ООО «ЭкоИнтегратор». А те, кто имеет договор с иными перевозчиками действуют незаконно, потому что только перевозчики регионального оператора могут размещать ТКО на полигонах. Значит мусор из этих СНТ вывозится незаконно и в неизвестном направлении, как следствие – рост числа несанкционированных свалок, - отметила Ольга Барболина, заместитель начальника управления реализации услуг по обращению с ТКО регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».
Стоит обратить внимание на то, что обустройство контейнерной площадки на территории дачного поселка и оснащение ее контейнерами – ответственность СНТ. Оборудованные места накопления ТКО должны быть в каждом садовом товариществе. Их разрешается размещать на расстоянии не ближе 20 метров от жилого дома. Сама же площадка с трех сторон должна быть огорожена глухим ограждением высотой не менее 1,5 метров. Контейнеры разрешено устанавливать только на твердом бетонном или асфальтовом покрытии – это требования СанПиНа. Не редко садовые товарищества обустраивают контейнерные площадки на выезде из дачного поселка, потому что не все хотят видеть контейнеры под окнами своих дачных домов. Но, независимо от места размещения, необходимо учитывать состояние подъездных путей – к контейнерной площадке мусоровоз должен подъезжать беспрепятственно. Стоит предусмотреть на площадке и отсек для накопления крупногабаритных отходов, которые в СНТ образуются очень часто.
Оплачивать услуги по вывозу ТКО председатель СНТ может из взносов, собранных с садоводов. Получить консультацию или обратиться к региональному оператору для заключения договора можно по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, д. 45.
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, что дает право жителям на
перерасчет. Уезжая на длительное время (свыше пяти календарных дней) на дачу, в командировку, к месту учебы или работы, в отпуск, можно подать заявление на перерасчет оплаты за вывоз ТКО. Для этого необходимо обраться в офис регионального оператора - ООО «ЭкоИнтегратор» или в АО «Центр расчетов» и написать заявление в произвольной форме.
- Заявления региональный оператор принимает, как в офисе, так и по электронной почте. По возвращению надо подтвердить ваше отсутствие документами: билеты, командировочные, справка из СНТ о проживании в дачном поселке, справка с работы или места учебы – рассказала Ольга Барболина, заместитель начальника управления реализации услуг по обращению с ТКО регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».