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Игоря Арсентьева заинтересовали светодиодные светильники, сделанные руками заключенных

Исправительную колонию №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области                        посетил глава  муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Игорь Арсентьев. Руководитель муниципалитета посетил цеха Центра трудовой адаптации осужденных и  познакомился с выпускаемой продукцией.

 

По производственному сектору учреждения  главу района сопровождали начальник ИК-21 ОУХД Тагирмирзе Джафаров и его заместитель – начальник ЦТАО Артем Кольенен. Они акцентировали  внимание  присутствующей делегации на  изготовление продукции для муниципальных нужд.

Основным видом приносящей доход деятельности колонии является деревообработка.                   Однако налажен и выпуск очень востребованной сегодня продукции - светодиодного оборудования. Политика обеспечения энергоэффективности в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона дала старт данному производству, которое уже оправдало себя и вышло за пределы мест лишения свободы. Поэтому в ходе посещения Игорь Арсентьев особое внимание обратил на имеющееся для этого оборудование.

Сегодня ИК-21 ОУХД имеет возможность поставлять  светодиодные источники света разных видов и размеров, в том числе линейные, встраиваемые, настенные, офисные, уличные и прожекторы. В данный момент осужденные трудятся над созданием продукции в рамках государственных контрактов, как для внутрисистемных нужд, так и на поставку светодиодных светильников со сторонними контрагентами.

 

24 февраль 12:05 | : Экономика

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