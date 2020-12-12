Игоря Арсентьева заинтересовали светодиодные светильники, сделанные руками заключенных

Исправительную колонию №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области посетил глава муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Игорь Арсентьев. Руководитель муниципалитета посетил цеха Центра трудовой адаптации осужденных и познакомился с выпускаемой продукцией.
По производственному сектору учреждения главу района сопровождали начальник ИК-21 ОУХД Тагирмирзе Джафаров и его заместитель – начальник ЦТАО Артем Кольенен. Они акцентировали внимание присутствующей делегации на изготовление продукции для муниципальных нужд.
Основным видом приносящей доход деятельности колонии является деревообработка. Однако налажен и выпуск очень востребованной сегодня продукции - светодиодного оборудования. Политика обеспечения энергоэффективности в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона дала старт данному производству, которое уже оправдало себя и вышло за пределы мест лишения свободы. Поэтому в ходе посещения Игорь Арсентьев особое внимание обратил на имеющееся для этого оборудование.
Сегодня ИК-21 ОУХД имеет возможность поставлять светодиодные источники света разных видов и размеров, в том числе линейные, встраиваемые, настенные, офисные, уличные и прожекторы. В данный момент осужденные трудятся над созданием продукции в рамках государственных контрактов, как для внутрисистемных нужд, так и на поставку светодиодных светильников со сторонними контрагентами.