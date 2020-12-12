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Пионеры фермерского туризма в Поморье отмечают день рождения

О своей некруглой, но значимой дате, рассказывает основатель «Фермерской слободы» Владимир Будейкин:

- Ровно четыре года назад первая семья приехала к нам в хозяйство на экскурсию... Именно с этого момента началась совершенно иная жизнь нашего небольшого проекта Фермерская Слобода. Желание продолжать начатое сельхоз направление было велико, но как развивать его без средств, с большим риском потерять достигнутые наработки в экопродукции? Такие вопросы надо было решать срочно, сам по себе сельхоз вопрос, без дополнительной финансовой поддержки был бы закрыт...

И мы решились, будучи пионерами в этом формате, не было опыта, не было уверенности...

Сегодня можно подвести промежуточный итог. Да, мы все ещё продолжаем развивать Фермерскую Слободу, как разностороннее хозяйство. Мы делаем, хоть и в небольших объёмах, собственные сыры и не только (например, Брюност в шоколаде) из собственного молока. Наши надои потихонечку нарастают. К нам, как и прежде, приезжают гости, много новых, но, что особо приятно, приезжают не раз и те люди, кто уже бывал у нас раньше...

И да, мы строим планы по развитию хозяйства, с расширением гостевого формата...

Огромную благодарность выражаем всем Вам, наши дорогие гости!

Добра и благополучия Вам!

До новых встреч!

Наша редакция присоединяется к поздравлениям.

Напомним, путь Будейкиных к успеху усеян отнюдь не одними розами

18 январь 08:54 | : Экономика

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