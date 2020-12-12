Пионеры фермерского туризма в Поморье отмечают день рождения

О своей некруглой, но значимой дате, рассказывает основатель «Фермерской слободы» Владимир Будейкин:
- Ровно четыре года назад первая семья приехала к нам в хозяйство на экскурсию... Именно с этого момента началась совершенно иная жизнь нашего небольшого проекта Фермерская Слобода. Желание продолжать начатое сельхоз направление было велико, но как развивать его без средств, с большим риском потерять достигнутые наработки в экопродукции? Такие вопросы надо было решать срочно, сам по себе сельхоз вопрос, без дополнительной финансовой поддержки был бы закрыт...
И мы решились, будучи пионерами в этом формате, не было опыта, не было уверенности...
Сегодня можно подвести промежуточный итог. Да, мы все ещё продолжаем развивать Фермерскую Слободу, как разностороннее хозяйство. Мы делаем, хоть и в небольших объёмах, собственные сыры и не только (например, Брюност в шоколаде) из собственного молока. Наши надои потихонечку нарастают. К нам, как и прежде, приезжают гости, много новых, но, что особо приятно, приезжают не раз и те люди, кто уже бывал у нас раньше...
И да, мы строим планы по развитию хозяйства, с расширением гостевого формата...
Огромную благодарность выражаем всем Вам, наши дорогие гости!
Добра и благополучия Вам!
До новых встреч!
Наша редакция присоединяется к поздравлениям.
Напомним, путь Будейкиных к успеху усеян отнюдь не одними розами…