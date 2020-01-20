Архангельский фермер: «Вы все врёте насчет помощи!»

Владимир Будейкин, создатель подворья «Фермерская слобода», радующего жителей областной столицы не только свежайшими продуктами из козьего молока и миногами, но и экскурсиями в мир сельского хозяйства, рассказал о реальной «помощи», которую оказывает людям, работающим на земле, Министерство агропромышленного комплекса Правительства региона:
- Несколько лет назад мы решили создать хозяйство, которое должно было обеспечить нас и наших гостей козьим молоком, различным козьим сыром. Сказать, что все наши планы по развитию хозяйства реализовались, будет не совсем точно.
Но, то что мы с большим трудом добились, а на севере, это непросто вдвойне - сохранили и преумножили наше поголовье коз, делаем сыр из козьего молока и принимаем гостей. Гости для нас - это наш дополнительный заработок, который позволял оплачивать многие расходы - сено, корма, электричество, топливо и тд...
В конце марта всем нам запретили принимать гостей, а гости для нас - это жизнь... За всё это время ни один из представителей МинАПК не обратился с вопросом, как вы живёте в кризис, честно говоря, и в обычные докризисные времена мы их не видели...
По ТВ неоднократно говорили, что оказывается поддержка, в т.ч. сельском хозяйству....
Так вот, скажу просто, ВРАНЬЁ!!!
Никакой поддержки мы не получали до этого, никаких субсидий, НИЧЕГО!
А только что наше маленькое хозяйство было ОТКЛЮЧЕНО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА...
P.S. Редакция ИА RUSNORD ждет внятного ответа от ведомства г-жи Бажановой.