Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Менеджер по продажам в Архангельске может получать до 135 000 рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по продажам» в банковской сфере. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.

 

Менеджер по продажам — одна из наиболее востребованных позиций в финансовой сфере. Чаще всего банки подыскивают менеджеров по продажам с опытом работы от 2 лет и знанием специфики финансового рынка. Несомненным конкурентным преимуществом при трудоустройстве будет опыт значительного увеличения продаж банковских продуктов и услуг. Максимальная зарплата для менеджера по продажам в финансовой сфере в Москве — 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., во Владивостоке — 190 тыс. руб., в Архангельске – 135 000 руб.

Должностные обязанности менеджера по продажам:
● активный поиск клиентов и развитие долгосрочных партнерских отношений, ведение клиентской базы;
● анализ рынка, мониторинг конкурентной среды;
● проведение презентаций продуктов и услуг компании;
● подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров, заключение договоров;
● контроль оплаты по договорам;
● консультирование клиентов по продуктам и услугам компании;
● участие в выставках с целью продвижения продуктов и услуг.


Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Менеджера по  продажам в Архангельске составляет 55 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 27 000— 32 000  рублей в месяц получают менеджеры со средним профессиональным образованием,  обладающие навыками ведения переговоров, деловой переписки, подготовки презентаций и имеющие опыт работы в продажах/клиентских службах. Возможно, потребуется знание 1 «С» и владение техникой холодных звонков.

 Опыт работы в продажах от полугода, отличные переговорные навыки, опыт работы с CRM-системами  уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 32 000 – 38 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 38 000 – 65 000 рублей предъявляются следующие требования: высшее образование, знание финансового рынка и специфики продаж финансовых продуктов и услуг, опыт значительного увеличения объема продаж, опыт работы менеджером по продажам от 2 лет.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 65 000 – 135 000 рублей предполагает наличие у кандидата, помимо вышеперечисленных качеств, опыта работы менеджером по продажам финансовых продуктов и услуг от 3 лет.
Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на уровне чтения технической документации.

 

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по продажам» составляет 36 лет, в 60% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 68% из них. В 63% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 21% соискателей готов к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 3,3 года.

 

 

Зарплатный диапазон

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I

·         Среднее профессиональное образование (экономическое/финансовое)

·         Уверенный пользователь «1С», бухгалтерских программ, справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс»

·         Уверенный пользователь Excel

·         Знание основ бухгалтерского и налогового учета

·         Знание первичной бухгалтерии

·         Опыт работы в бухгалтерии от полугода

II

·         Опыт работы бухгалтером от 1 года


Возможное пожелание: знание различных систем налогообложения

III

·         Высшее образование (экономическое/финансовое)

·         Знание систем сдачи электронной отчетности

·         Опыт работы на одном/нескольких участках бухгалтерского учета от 2 лет 


Возможные пожелания:
— опыт работы в ритейле; 
— знание валютного законодательства

IV

·         Опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета

·         Опыт работы бухгалтером/старшим бухгалтером от 3 лет


Возможные пожелания:
— знание английского языка на разговорном или свободном уровне;
— опыт ведения бухгалтерского учета в полном объеме;
— наличие аттестата профессионального бухгалтера



10 сентябрь 10:14 | : Экономика

Главные новости


15 октября: Может ли Годзиш претендовать на второй срок?
Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (105)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20