Менеджер по продажам в Архангельске может получать до 135 000 рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в сентябре 2020 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по продажам» в банковской сфере. Чтобы не пропустить новые обзоры заработных плат и свежие материалы от экспертов по кадровому делопроизводству, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Менеджер по продажам — одна из наиболее востребованных позиций в финансовой сфере. Чаще всего банки подыскивают менеджеров по продажам с опытом работы от 2 лет и знанием специфики финансового рынка. Несомненным конкурентным преимуществом при трудоустройстве будет опыт значительного увеличения продаж банковских продуктов и услуг. Максимальная зарплата для менеджера по продажам в финансовой сфере в Москве — 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., во Владивостоке — 190 тыс. руб., в Архангельске – 135 000 руб.
Должностные обязанности менеджера по продажам:
● активный поиск клиентов и развитие долгосрочных партнерских отношений, ведение клиентской базы;
● анализ рынка, мониторинг конкурентной среды;
● проведение презентаций продуктов и услуг компании;
● подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров, заключение договоров;
● контроль оплаты по договорам;
● консультирование клиентов по продуктам и услугам компании;
● участие в выставках с целью продвижения продуктов и услуг.
Требования работодателей
Среднерыночный размер оплаты труда Менеджера по продажам в Архангельске составляет 55 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.
Самый низкий оклад в диапазоне 27 000— 32 000 рублей в месяц получают менеджеры со средним профессиональным образованием, обладающие навыками ведения переговоров, деловой переписки, подготовки презентаций и имеющие опыт работы в продажах/клиентских службах. Возможно, потребуется знание 1 «С» и владение техникой холодных звонков.
Опыт работы в продажах от полугода, отличные переговорные навыки, опыт работы с CRM-системами уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 32 000 – 38 000 рублей.
К соискателю, претендующему на оклад 38 000 – 65 000 рублей предъявляются следующие требования: высшее образование, знание финансового рынка и специфики продаж финансовых продуктов и услуг, опыт значительного увеличения объема продаж, опыт работы менеджером по продажам от 2 лет.
Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 65 000 – 135 000 рублей предполагает наличие у кандидата, помимо вышеперечисленных качеств, опыта работы менеджером по продажам финансовых продуктов и услуг от 3 лет.
Возможные пожелания для подходящего специалиста: знание английского языка на уровне чтения технической документации.
Портрет соискателя
Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по продажам» составляет 36 лет, в 60% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 68% из них. В 63% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 21% соискателей готов к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 3,3 года.
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Зарплатный диапазон
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Требования и пожелания к профессиональным навыкам
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I
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· Среднее профессиональное образование (экономическое/финансовое)
· Уверенный пользователь «1С», бухгалтерских программ, справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс»
· Уверенный пользователь Excel
· Знание основ бухгалтерского и налогового учета
· Знание первичной бухгалтерии
· Опыт работы в бухгалтерии от полугода
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II
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· Опыт работы бухгалтером от 1 года
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III
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· Высшее образование (экономическое/финансовое)
· Знание систем сдачи электронной отчетности
· Опыт работы на одном/нескольких участках бухгалтерского учета от 2 лет
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IV
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· Опыт ведения нескольких участков бухгалтерского учета
· Опыт работы бухгалтером/старшим бухгалтером от 3 лет