Народ Архангельска против фондохранилища в центре города

Такие письма от общественных активистов все чаще стали приходить в редакции местных изданий.
Подписавшиеся в принципе не против, чтобы в их городе появилось подобное здание. Они выражают несогласие с местом будущей стройки – самый центр областной столицы на пересечении улицы Поморской и Троицкого проспекта.
Сейчас на этом месте стоит сквер – одно из немногих зеленых мест в историческом центре Архангельска, и так перегруженного новоделом, где любят гулять мамочки с колясками.
Протестующие считают, что планы строительства безболезненно можно перенести куда-нибудь на окраину – кому нужно попасть в архив, обязательно туда доедет. Большинству же жителей и гостей столицы от этого учреждения ни горячо, ни холодно.
Редакция не может позволить себе разместить полный текст письма из этических соображений (содержится ненормативная лексика).
Напомним, проблема строительства музейного фондохранилища в столице Поморья была поднята временно исполняющим обязанности главы Архангельской области Александром Цыбульским во время недавней видеовстречи с президентом России. Проектная стоимость – свыше полмиллиарда рублей. Владимир Путин дал соответствующее распоряжение в Минкульт и Минфин.