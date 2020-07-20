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Почему в Архангельской области нет ягодных миллионеров

Этим непростым вопросом задался неутомимый борец с чиновничьим разгильдяйством, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:

Сегодня ягодный бизнес является самым прибыльным во всём мире. Ягоды стоят дорого\. сами посудите - стаканчик в 200 грамм без горки практически любых ягод стоит от 200 рублей. Чем меньше ягоды на рынке, тем дороже.

Даже обыденная смородина, малина, крыжовник и прочие стоят столько. А редкие ягоды ещё больше.

Почему же никто не знает об этом? Почему же нет в области ягодных "миллионеров"?

Потому, что серьёзно к ягодам как к бизнесу у нас никто не относится. Подумаешь - сходил в лес, набрал для себя кузовок и проблем нет!

Некоторые деревенские пытаются зарабатывать - собирают ягоду в сезон ежедневно, но тоже не купаются в роскоши. Ведь ягоду нужно не только собрать, но и продать! А это делать у нас никто не умеет. Не зря же 70 лет Советской власти вдалбливали, что частная торговля - зло!

Как происходит продажа ягод: сборщик приходит на оптовую базу какого-нибудь заезжего покупателя и продаёт ему собранный урожай по цене в 3-4, а то и в 5 раз ниже рыночной. Не хочешь отдать по этой цене - иди стой на трассе… может и купит кто.

Дальше этот скупщик продаёт собранные ягоды более крупному скупщику, тот ещё более крупному. До 10 посредников доходит, прежде чем эти ягоды попадут к переработчику! И каждый на этом зарабатывает.

В итоге в переработку попадает крупно-оптовая партия, оформленная "левыми" документами. Почему так? Для того, чтобы ягода попала на завод, нужно представить заключение о безопасности места произрастания ягод. Нужно представить справки о состоянии здоровья сборщиков, нужно исследовать сами ягоды на отсутствие вредных веществ. Разве в деревни об этом знают? Нет. Вот и делают потом "левые" документы.

А теперь вопрос - неужели так сложно сделать сертифицировать ягодники, собрать ягоды в свой кооператив, который по настоящей цене продаст сертифицированную ягоду переработчику, не делясь с толпой посредников?

Выгода очевидна - сборщики заработают в разы больше за ту же самую работу! А если дальше пойти и не продавать ягоды, а делать из них самостоятельно что-то? Это ведь прибыль ещё в разы увеличится!

Сегодня все говорят, что в деревне нет работы. Вот она, работа! И не простая, а супер доходная! Осталось лишь организовать народ и убедить их не сдавать ягоды заезжим коммивояжёрам, а работать на себя!

Но некому просветить деревенских. Некому помочь им скооперироваться, наладить этот бизнес... В области сегодня едва ли не десяток разных организаций создано с целью помогать бизнесу, но, как видим, толку - пшик!

Но ведь речь идёт не только о заработке населения. тут на кону и доходы муниципальных бюджетов, и создание официальных рабочих мест, и занятость людей. Но ничего никому не нужно. Так и будем все эти прибыли отдавать перекупщикам? Или власть начнёт когда-нибудь думать о развитии области?!  

24 август 16:36 | : Экономика

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