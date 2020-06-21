ЖК «iSadovaya» в Архангельске вырос до 13 этажа

14-этажный жилой комплекс возводится Группой «Аквилон» в Архангельске, на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал.
Участок, где разместился новый дом, приобретен группой «Аквилон» по городской программе развития застроенных территорий. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных дома и один частный дом. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы №11 и №45, три детских сада, детская поликлиника и стоматология, Архангельский городской культурный центр.
Сейчас на стройплощадке жилого комплекса ведется кладка стен 13-го этажа, устройство внутренних перегородок выполнено на 60%. Завершено остекление окон на 2-9 этажах, на 50% сделаны штукатурные работы, выполнена прокладка внутридомовых сетей электроснабжения, на 20% - водопровода и канализации. Полностью выполнены наружные сети водоснабжения и водоотведения, заканчивается устройство дренажа. Завершить строительство ЖК «iSadovaya» планируется во втором квартале 2021 года.
Жилой комплекс впервые в Архангельске оборудуется комплексом «умных» систем по концепции «in-Home». Она предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания объема потребляемых коммунальных ресурсов и оплаты счетов он-лайн до заказа на дом необходимой услуги. В квартирах устанавливаются «умные» счетчики, датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здание оборудовано IP-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения.
Дом строится из экологичного и энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен в 770 мм. В окнах используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками. В трехсекционном здании Г-образной формы предусматриваются квартиры разнообразной планировки, спроектированные по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 2,7 м. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В холлах предусмотрены места под колясочные с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.
Системы жизнеобеспечения ЖК «iSadovaya» выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, с возможностью автоматической отправки показаний. Аналогичными возможностями обладают устанавливаемые электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в кабины лифтов.
На 1-м этаже размещаются помещения общественно-делового назначения с отдельными входами со стороны пр. Обводный канал и ул. Садовая. Вход в парадные спроектирован со двора. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками из натурального дерева и ярким антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются безбарьерные прогулочные дорожки, цветники, газоны, цветущие кустарники, велопарковки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и наружным освещением, выполненным по авторскому проекту. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка и возможность раздельного сбора мусора.
Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. Кроме того в Архангельске проектируется новый жилой комплекс «Аквилон-REKA» в Соломбале. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.