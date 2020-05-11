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Легко ли строителю найти работу в Архангельске?

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали более 500 000 вакансий, открытых в строительной сфере в России с июля 2019 года по июль 2020 года, узнали, кто пользуется повышенным спросом у работодателей, а также кому компании предлагают зарплату выше среднерыночной.

Рынок труда в сфере строительства в данный момент активно пополняется новыми вариантами занятости. Прирост предложений о работе в июле к аналогичному месяцу прошлого года в России составил 58%, увеличилось и среднее количество вакансий на одного работодателя – с 3,1 годом ранее до 3,8 в июле 2020 года. Для сравнения: в период пандемии в этой профобласти наблюдалось сокращение числа предложений о работе, например, в апреле этого года работодатели из разных регионов страны разместили на 12% вакансий меньше, чем в январе.

Рынок вакансий в строительной сфере в Архангельской области. В Архангельской области компании из разных регионов страны опубликовали более 2 000 предложений о работе для строителей со средней зарплатой в размере 63 000 рублей. В том числе, речь идет и о вариантах с вахтой. В вакансиях по России в целом средний предлагаемый доход составляет 60 000 рублей. Ожидания строителей из Архангельской области, судя по данным из резюме на hh.ru, оказались на 13 000 меньше того, что могут предложить работодатели, - 50 000 рублей.

Самый высокий спрос в профобласти строительства сохраняется на инженеров ПТО, сварщиков, электрогазосварщиков, инженеров-сметчиков, электромонтажников, геодезистов, специалистов по охране труда. Причем работники строительных специальностей требовались не только строительным компаниям, соискателей из этой сферы привлекали работодатели из отраслей услуг для бизнеса, розничной торговли, промышленного оборудования и техники, металлургии и металлообработки.

Топ-5 актуальных самых высокооплачиваемых вакансий в сфере строительства в Архангельской области:

Электрогазосварщик НАКС - https://spb.hh.ru/vacancy/38474476 (от 105 000 руб. на руки)

Промышленный альпинист/Пескоструйщик - https://spb.hh.ru/vacancy/38132259 (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)

Мастер строительных и монтажных работ - https://spb.hh.ru/vacancy/38050492 (от 110 000 руб. на руки)

Начальник отдела капитального строительства и ремонтов - https://spb.hh.ru/vacancy/38219735 (от 100 000 руб. на руки)

Сварщик - https://spb.hh.ru/vacancy/37991140 (от 90 000 до 100 000 руб. на руки)

13 август 13:10 | : Экономика

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