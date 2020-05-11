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Novotel-Архангельск снова работает, как всегда

Ограничения, связанные с мерами по предотвращению коронавирусной инфекции, для работы гостиниц в регионе сняты.

 

Первый 4-х звездный отель столицы Поморья работает в обычном режиме. За период карантина был полностью сохранен обученный профессиональный коллектив и высокие европейские стандарты гостеприимства.

- Вынужденный перерыв в работе, и ограничения, связанные с коронавирусом, конечно сказались на экономических показателях работы отеля. Пока сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, с большой осторожностью бронируются иностранные граждане. Тем не менее, уже есть положительные тенденции: если в период ограничений наши гости планировали поездку буквально за 2-3 дня до заезда, сейчас планирование отдыха или командировки происходит за 1-2 недели. Это верный признак восстановления спроса. Мы надеемся, что к осени восстановится прежний объем деловых поездок, и будет разрешено проведение мероприятий, - отметила директор Novotel-Архангельск Ксения Чанчикова.

В Novotel-Архангельск в полном объеме соблюдаются необходимые санитарно-профилактические меры. Проводится измерение температуры сотрудников и гостей, используются санитайзеры и маски в местах скопления людей, повышенное внимание уделяется регулярной уборке помещений и обработке их асептическими средствами. Планируется организация дистанционной медицинской помощи, консультации гостей с компанией «AXA».

Кстати, за время карантина старший администратор службы приема и размещения отеля Ксения Ляпушкина заняла 1-е место в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший работник службы приема и размещения».

Напомним, что торжественное открытие Novotel-Архангельск состоялось 24 июня 2018 года, став подарком столице Поморья ко Дню города. Инвестором проекта, осуществившим строительство гостиницы мирового уровня в Архангельске, является Группа «Аквилон».

Отель в Архангельске соответствует стандартам международной группы AccorHotels, он очень востребован и практически всегда заполнен на 100%. Немаловажно, что с его открытием созданы новые рабочие места. Здание оснащено современнейшей системой пожаробезопасности. Комплекс может быть использован для проведения мероприятий в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства. Это первая в Архангельске «четырехзвездная» гостиница получившая антитеррористический паспорт высшей категории.

 В отеле 89 номеров, номерной фонд имеет пять категорий. Это первый российский отель группы AccorHotels, где была реализована концепция номеров N-room, позволяющая использовать различные вариации в интерьере, планировке и цветовой гамме отделки. Также в каждом номере есть USB-розетки, телевизоры, к которым можно подключить телефон, ноутбук и другие технологичные решения. Отель предоставляет широкий спектр услуг и является обладателем сертификата «4 звезды». По большому счёту, он стал первой гостиницей такого класса в Поморье.

Novotel-Архангельск участвует в экопроекте «Планета 21», который включает 27 пунктов, направленных на сохранение окружающей среды – сокращение углекислого газа, сохранение водных ресурсов. В архангельском отеле есть особая система, которая улавливает промышленный жир, - он не попадает в сточные воды, его увозит специальный коллектор.

К услугам гостей отеля – ресторан «REKA», бар «Sveysky» и кафе-маркет «Хурма», которые работают как единый организм. «Хурма» работает в формате free-flow, сюда удобно приходить на обед, приятно выпить чашечку ароматного кофе со свежим и вкусным десертом. Бар «Sveysky» создан для деловых переговоров и романтических свиданий. У заведения уникальный интерьер – здесь есть свое собственное северное сияние и костер, который создает уют. Из ресторана «REKA» открывается невероятный вид на Северную Двину, здесь представлена европейская и региональная кухня с сервисом международного уровня.

Строительство многофункционального центра класса «А» DELTA, в состав которого входит  самая северная в мире гостиница Novotel-Архангельск было осуществлено Группой «Аквилон» в рамках комплексной застройки набережной Северной Двины.  Реализованный холдингом проект, выполненный мастерской Михаила Мамошина, получил самые престижные архитектурные награды страны - Российскую национальную архитектурную премию «Хрустальный Дедал», Гран-при фестиваля «Зодчество’18» и «Золотой диплом» в номинации «Многофункциональные градостроительные ансамбли и комплексы». МФК DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А» с гостиницей мирового бренда Novotel, стал лучшим региональным бизнес-центром России и получил диплом I степени смотра-конкурса Международной ассоциации Союзов архитекторов.

Центр DELTA и гостиница Novotel задали новые стандарты в индустрии гостеприимства в Архангельске. На его базе можно проводить форумы, бизнес-конференций, научные семинары и презентации как регионального, так федерального и международного уровня.

 

12 август 18:21 | : Экономика

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