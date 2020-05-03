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Дмитрий Дорофеев одарил первых пассажиров авиарейса Архангельск-Вельск-Вологда

6 августа состоялся рейс по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда, выполняемый 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом из аэропорта Архангельск (Талаги). 

Эта полётная программа стала возможна благодаря совместным усилиям АО Аэропорт Архангельск и ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» при поддержке Правительства Архангельской области. 

В Вельске первых пассажиров с приветствием встретил глава муниципального образования «Вельский район» Дорофеев Дмитрий Юрьевич и вручил им памятные подарки. Первый рейс совпал с празднованием 230-летия города Вельска, поэтому имел особую значимость. 

Затем воздушное судно взяло курс на областной центр Вологодчины, и спустя менее чем час совершило посадку в аэропорту города Вологда. 

Обратный маршрут был на Архангельск через город Вельск. 

Первые пассажиры имели возможность оценить удобство этого рейса, который рейс наглядно продемонстрировал свою перспективность, возможность предоставить жителям и гостям области быстрое и комфортное транспортное обслуживание. 

 

  

 

08 август 08:06 | : Экономика

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