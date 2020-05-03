Дмитрий Дорофеев одарил первых пассажиров авиарейса Архангельск-Вельск-Вологда

6 августа состоялся рейс по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда, выполняемый 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом из аэропорта Архангельск (Талаги).
Эта полётная программа стала возможна благодаря совместным усилиям АО Аэропорт Архангельск и ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» при поддержке Правительства Архангельской области.
В Вельске первых пассажиров с приветствием встретил глава муниципального образования «Вельский район» Дорофеев Дмитрий Юрьевич и вручил им памятные подарки. Первый рейс совпал с празднованием 230-летия города Вельска, поэтому имел особую значимость.
Затем воздушное судно взяло курс на областной центр Вологодчины, и спустя менее чем час совершило посадку в аэропорту города Вологда.
Обратный маршрут был на Архангельск через город Вельск.
Первые пассажиры имели возможность оценить удобство этого рейса, который рейс наглядно продемонстрировал свою перспективность, возможность предоставить жителям и гостям области быстрое и комфортное транспортное обслуживание.