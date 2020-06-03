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САФУ вошел в рейтинг по зарплатам выпускников-экономистов

Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат, занятых в области экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2014—2019 годах. В пятерке лидеров рейтинга за год произошли изменения.

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по-прежнему на первом месте, средняя зарплата его выпускников составляет 120 000 руб.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» уступил одну позицию и опустился на вторую строку, его выпускники уже в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 115 000 руб.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова — на третьем месте (107 000 руб.). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — на четвертом (100 000 руб.).

Со средними зарплатами выпускников в размере 97 000 руб. в месяц пятую строку делят Финансовый университет при Правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, показавшая максимальный прирост по зарплатам за год (+11 000 руб.).

На двадцатом месте рейтинга расположен Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  не вошедший в рейтинг в прошлом году. Уровень зарплат молодых специалистов составил 55000 руб. в месяц.

https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie/

 

29 июнь 11:13 | : Экономика

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