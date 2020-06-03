Прокуратура заинтересовалась ремонтом архангельского ж/д вокзала

Архангельская транспортная прокуратура начинает проверку работ по реставрации железнодорожного вокзала областной столицы, проведенных сотрудниками ООО «РЖД».
На это ее подвигла публикация коллег из ИА «Эхо Севера».
В частности, будут проверены:
- соблюдение условий конкурса на проведение работ;
- проектно-сметная документация;
- документация бюджетного финансирования;
- акты-сверка приема выполненных работ.
Отрывок (и фото) из публикации ИА «Эхо севера»:
- Самые дешёвые вентфасады установили почему-то только в нижней части стен, что выглядит как довольно спорное конструкторское решение. Плитки держатся на скелете из лёгкого металла, который гнётся от любого удара.
Неужели РЖД не выделяют денег на качественный ремонт? Неужели в РЖД нет денег на современную сантехнику?