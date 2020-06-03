Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Остров Бревенник стал территорией, свободной от «помойниц»

Жители острова Бревенник, как и других островных территорий Архангельска, уже почувствовали первые результаты реформы в сфере обращения с отходами. Здесь появились контейнеры, был налажен регулярный вывоз ТКО на полигон Архангельска, а на этой неделе заканчивается и большая работа по вывозу накопившегося мусора из “помойниц”.

До сегодняшнего дня так называемые “помойницы” были настоящим бичём для жителей Бревенника. В деревянные или бетонные емкости жители носили и твердые отходы, и жидкие,- получившийся смесь становился питательной средой для появления крыс, насекомых, которые досаждали жителям острова. С приходом Регионального оператора ситуация кардинально изменилась - “помойницы”, во-первых, вычистили, а более 70% старых накопителей отходов просто ликвидировали.

- Теперь, когда на острове расставлены контейнеры для ТКО, нет такой потребности в обустройстве “помойницы” у каждого дома,- рассказал Константин Вебер, директор УК “Мегаполис” - именно эта компания совместно с Региональным оператором занимается благоустройством коммунальной инфраструктуры на острове. - Посоветовавшись с жителями, мы приняли решение и оставили по одной помойнице на два-три дома - исключительно для жидких отходов.

Всего на Бревеннике вывезли отходы почти из 170 “помойниц”. На смену им на центральных улицах установлены более 50 контейнеров. Жители еще только начали привыкать к новшествам, но разницу уже почувствовали.

- Железные контейнеры — это, конечно, намного лучше,- убеждена Надежда Ваулина, жительница одного из домов по улице Юнг.- Мусор не разбрасывается везде, а каждый, кто выкидывает мусор, закрывает крышку. В “помойницу” несем только жидкое - из ведра, и крысы туда не попадают. Скажу честно: стало чище!

А на месте демонтированных и засыпанных “помойниц” местные активисты уже планируют разбить клумбы или установить песочницы, чтобы во дворах было красиво и удобно для жителей.

В некоторых дворах “помойницы” останутся, но их отремонтировали, обустроили специальный деревянный короб и установили решетки, чтобы жители по привычке не могли забросить туда пакеты с мусором.

Региональный оператор просит жителей островных территорий использовать “помойницы” исключительно для жидких отходов, а для сухого мусора - установленные контейнеры. Это позволит облегчит работу управляющим компаниям, обслуживающим жилые дома, но главное -  избавит дворы от грязи, улучшит экологическую и эпидемиологическую обстановку. 

Летом управляющая компания благоустроит на острове все контейнерные площадки. А для самих жителей Бревенника важно то, что все отходы из контейнеров сегодня направляются на лицензированный полигон Архангельска - за этим следит региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области - компания «Экоинтегратор».  

19 июнь 17:12 | : Экономика

Главные новости


Профессионал объяснил, почему такой бардак с Соловками
Камо грядеши (Куда идешь, Серега)? Комментарий к выдвижению Пивкова в губернаторы Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (198)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20