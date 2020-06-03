Остров Бревенник стал территорией, свободной от «помойниц»

Жители острова Бревенник, как и других островных территорий Архангельска, уже почувствовали первые результаты реформы в сфере обращения с отходами. Здесь появились контейнеры, был налажен регулярный вывоз ТКО на полигон Архангельска, а на этой неделе заканчивается и большая работа по вывозу накопившегося мусора из “помойниц”.
До сегодняшнего дня так называемые “помойницы” были настоящим бичём для жителей Бревенника. В деревянные или бетонные емкости жители носили и твердые отходы, и жидкие,- получившийся смесь становился питательной средой для появления крыс, насекомых, которые досаждали жителям острова. С приходом Регионального оператора ситуация кардинально изменилась - “помойницы”, во-первых, вычистили, а более 70% старых накопителей отходов просто ликвидировали.
- Теперь, когда на острове расставлены контейнеры для ТКО, нет такой потребности в обустройстве “помойницы” у каждого дома,- рассказал Константин Вебер, директор УК “Мегаполис” - именно эта компания совместно с Региональным оператором занимается благоустройством коммунальной инфраструктуры на острове. - Посоветовавшись с жителями, мы приняли решение и оставили по одной помойнице на два-три дома - исключительно для жидких отходов.
Всего на Бревеннике вывезли отходы почти из 170 “помойниц”. На смену им на центральных улицах установлены более 50 контейнеров. Жители еще только начали привыкать к новшествам, но разницу уже почувствовали.
- Железные контейнеры — это, конечно, намного лучше,- убеждена Надежда Ваулина, жительница одного из домов по улице Юнг.- Мусор не разбрасывается везде, а каждый, кто выкидывает мусор, закрывает крышку. В “помойницу” несем только жидкое - из ведра, и крысы туда не попадают. Скажу честно: стало чище!
А на месте демонтированных и засыпанных “помойниц” местные активисты уже планируют разбить клумбы или установить песочницы, чтобы во дворах было красиво и удобно для жителей.
В некоторых дворах “помойницы” останутся, но их отремонтировали, обустроили специальный деревянный короб и установили решетки, чтобы жители по привычке не могли забросить туда пакеты с мусором.
Региональный оператор просит жителей островных территорий использовать “помойницы” исключительно для жидких отходов, а для сухого мусора - установленные контейнеры. Это позволит облегчит работу управляющим компаниям, обслуживающим жилые дома, но главное - избавит дворы от грязи, улучшит экологическую и эпидемиологическую обстановку.
Летом управляющая компания благоустроит на острове все контейнерные площадки. А для самих жителей Бревенника важно то, что все отходы из контейнеров сегодня направляются на лицензированный полигон Архангельска - за этим следит региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области - компания «Экоинтегратор».