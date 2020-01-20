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В Архангельской области резкое падение спроса на рынке труда из-за коронавируса

В мае работодатели из разных регионов России открыли в Архангельской области на 42% больше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года. Есть позитивная тенденция и в динамике предложений о работе за месяц: по сравнению с апрелем рынок вакансий прибавил 31%.

В меньшей степени от последствий коронакризиса на рынке труда пострадали специалисты рабочих профессий и добычи сырья – за прошедший год число вариантов занятости для них выросло в разы. Есть прирост и в профессиональных областях медицины, фармацевтики (+96% к маю 2019 года), строительства и недвижимости (+60%). С другой стороны, самое серьезное сокращение количества предложений о работе зафиксировано в следующих сегментах: спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (-76% к майскому показателю 2019 года), домашний персонал (-76%), туризм, гостиницы, рестораны (-66%), административный персонал (-62%), искусство, развлечения (-58%), банки, инвестиции, лизинг (-55%).

Больше всего вакансий в Архангельской области в последний весенний месяц этого года на hh.ru было размещено для специалистов рабочих профессий (37% от всех), представителей сфер продаж (25%), медицины и фармацевтики (13%), строительства и недвижимости (8%), начинающих специалистов (6%), соискателей из профобластей транспорта и логистики (6%), производства (5%).

Динамика резюме. Если говорить о другой стороне рынка труда – о соискателях, то их активность за год возросла всего на 8%. При этом, число резюме, открытых архангелогородцами за май, оказалось меньше апрельского показателя на 8%. Очевидно, что, помимо кризисных явлений, на рынок труда оказывает влияние сезонность.

Конкуренция на рынке труда. В сферах автомобильного бизнеса, транспорта и логистики, строительства, страхования, производства, продаж, маркетинга и рекламы, инсталляции и сервиса, страхования, медицины и фармацевтики, а также среди представителей рабочего персонала так называемый hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) ниже нормы, то есть спрос выше предложения.

Самая напряженная ситуация с точки зрения обострения конкуренции на рынке труда сложилась для госслужащих (23 резюме на одну активную вакансию), начинающих специалистов и студентов (11 резюме).

Зарплаты. В 80% вакансий на hh.ru средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области для специалистов из разных сфер начинается от 35 000 рублей, что соответствует ожиданиям соискателей в резюме.

04 июнь 10:34 | : Экономика

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