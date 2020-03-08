"ЭкоПрофи" просит освободить подъезды к контейнерным площадкам

Работа перевозчиков регионального оператора по обращению с ТКО в период самоизоляции неожиданно “обросла” дополнительными сложностями: мусоровозы не могут проехать к местам накопления ТКО из-за припаркованного личного автотранспорта.
Ситуация не уникальная: с такой проблемой столкнулись коммунальные службы многих крупных городов России. Люди, вынужденные находиться дома, стараются припарковать своего “железного коня” как можно ближе к дому, еще лучше – в зоне видимости. А в результате дворовые проезды и подъезды к контейнерным площадкам оказались труднодоступными для мусоровозов. Крупногабаритным машинам, оборудованным специальными подъемными устройствами, для полноценной работы нужно пространство. Но его во многих дворах практически не осталось. Более того, не везде можно даже просто проехать к площадке или контейнерам, выставленным у подъездов.
- Для нашей работы это серьезная проблема, поскольку не вывозить мусор мы не можем. А значит, мусоровоз вынужден возвращаться в уже пройденные точки маршрута два и даже три раза – в надежде на то, что дорога освободилась. Это не только дополнительные расходы горючего и амортизация, но и увеличение времени, за которое машина проходит маршрут. В итоге сбивается график, а горожане начинают высказывать претензии за то, что мусор долго не вывозят,– рассказал Максим Дроздов, исполнительный директор транспортного оператора - ООО “ЭкоПрофи”.
Он также отметил, что сейчас большинство горожан находятся дома, поскольку закрыты школы, детские сады, а многие организации перешли на удаленную работу. Соответственно, значительная часть мусора “переехала” на “домашние” контейнерные площадки. Контейнеры наполняются быстрее, приходится вводить дополнительные рейсы, корректировать графики.
К слову, в некоторых регионах России эту проблему уже начали решать “силовым способом”. Например, депутаты Госсобрания Курултая Башкирии даже внесли изменения в административный кодекс республики. Новшество предусматривает существенные штрафы для тех, кто создает помехи в работе операторов по обращению с ТКО. В Архангельской области никаких штрафов за остановку или стоянку автомобилей в местах, предназначенных для проезда мусоровозов, не предусмотрено. Коммунальным службам приходится надеяться на сознательность жителей.
Руководство Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области обращается к жителям региона с просьбой не парковать личный автотранспорт около контейнерных площадок или на проездах к ним, чтобы не мешать своевременному вывозу отходов.