Они нам - вирус, мы им - лес. Из Архангельска в Китай ушел состав с пиломатериалами

5 апреля со станции Архангельск Город Северной железной дороги отправился первый контейнерный поезд в Китай. В его составе – 62 крупнотоннажных контейнера, груженных пиломатериалами.
Поезд следует по специально разработанному графику. 15 апреля он прибудет на пограничную с КНР станцию Забайкальск, где контейнеры перегрузят на китайский подвижной состав для доставки на станцию Фушань.
В планах грузоотправителя (ЗАО "Лесозавод 25") – отправлять по этому маршруту 4 контейнерных поезда в месяц.
Контейнеры – самая удобная тара для перевозки пиломатериалов, которая обеспечивает сохранность древесины на протяжении всего пути. Кроме того, отправка лесных грузов контейнерными поездами привлекательна для грузоотправителей благодаря скорости доставки, а также автоматизированной технологии погрузки и выгрузки.