Архангельская область: Медлительность коммунальщиков больно бьет по карману граждан

Жители некоторых районов и городов области получат в начале апреля квитанции на оплату за вывоз ТКО сразу за три месяца. Причиной стала банальная нерасторопность управляющих компаний, которые скрывают данные от регионального оператора.
«Еще ни разу не получали квитанции за вывоз мусора». «Много говорят про нового регионального оператора, как оплатить счета, но нам их никто не выставлял, мусор вывозят». «Ничего не понимаем, по телевизору говорят о новых тарифах, новых квитанциях за ТКО, а где они?».
На “горячую линию” Регионального оператора ежедневно поступают звонки с вопросами о квитанциях за вывоз мусора - жители понимают, что надо платить и удивлены отсутствию платежных документов в почтовом ящике. С нового года твердыми коммунальными отходами в Архангельской области занимается региональный оператор - ООО «ЭкоИнтегратор». Однако, счета за услугу направлены далеко не всем, и жителей региона это беспокоит. За ответом идут к операторам колл-центра.
- В день несколько подобных звонков поступает. Звонят из разных районов области. Сегодня из поселка Вычегодский звонили,- рассказывает Дарья Кармакулова, руководитель колл-центра РегОператора.- Да, интересуют вопросы по квитанциям, в соседнем доме получили и оплачивают, а в их доме еще ни одной квитанции не видели. Опасаются, что придут через месяц и уже с долгами. Приходится объяснять, почему такая ситуация сложилась.
А сложилась такая ситуация из-за того, что управляющие компании затянули процесс с передачей данных о количестве собственников и прописанных жильцов в многоквартирных домах, а также не своевременно заключили договор с Региональным оператором. Следуя требованиям Федерального закона №89 “Об отходах производства и потребления”, еще в декабре 2019 года коммунальщики должны были провести собрания, передать данные «ЭкоИнтегратору» и озадачиться заключением договора на вывоз и утилизацию мусора. Но на деле все оказалось не так - управляющие компании стали затягивать процесс заключения договоров, и передачи необходимых для выставления счетов информационных баз.
Намеренное затягивание процесса привело к тому, что заложниками ситуации оказались потребители услуги - простые жители, чьи дома обслуживают нерасторопные управляющие компании. В апреле многие получат квитанции на оплату вывоза мусора сразу за три месяца: январь, февраль и март. А это значит, что семье из 2 человек в городе придется разом заплатить 720 рублей, в сельской местности, где действует тариф 52 рубля с человека в месяц,- 312 рублей.
- Непросто складывается работа с управляющими компаниями, - комментирует Ольга Барболина, заместитель коммерческого директора ООО «ЭкоИнтегратор». - Не все хотят добросовестно передавать данные. Некоторые УК скрываются. Но они не понимают, что страдают от этого жители. Оплачивать счета им. Одно дело, когда человек получает своевременно и правильно начисленную квитанцию на оплату, и совсем другое - когда ему одномоментно приходят квитанции за несколько месяцев. Недовольство жителей понять в данной ситуации можно, но виновник данной ситуации не Региональный оператор.
К счастью, не все управляющие компании игнорировали новую систему по обращению ТКО. Есть и те, кто добросовестно отнесся к исполнению закона и своевременно включился в работу с региональным оператором. У таких коммунальщиков и вопросов меньше с вывозом мусором и документы в порядке, а главное возмущенных жителей в домах нет.
- У нас никто за несколько месяцев квитанции не получал, - рассказывает Ольга Грачева, председатель ТСЖ в Новодвинске.- Мы сами заключили договор с Региональным оператором. Конечно, как и у всех, сначала было много вопросов, но проблем больших не возникло. Вся информация есть в открытом доступе. Да и специалисты абонентского отдела все подробно разъяснили. Мы понимали, что ситуация может затянутся, и в итоге счета, как снежный ком полетят собственникам. А любое увеличение по оплате за коммунальные услуги - это недовольство и напряжение, поэтому все сделали вовремя. Проблем с вывозом мусора у нас нет. Да и по большому счету большинство вопросов и проблем – надуманны. Всегда все можно решить.
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Почти каждый день мы выносим из дома мусор. Обращаем внимание на состояние мусорных площадок, возмущаемся, если мусор вовремя не вывезен, требуем порядка, потому что оплачиваем услугу. Может стоит побеспокоится и о своевременном получении квитанции, не полениться и узнать в своей управляющей компании: все ли сделано для того, чтобы вы и ваши соседи своевременно получали счета за оказанные услуги? Чтобы потом не пришлось разом платить за несколько месяцев.
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