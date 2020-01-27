В Архангельске обсудили ппроблемы выживания НКО

17 марта в РООИ «Надежда» прошел круглый стол «НКО как поставщики социальных услуг — как выжить на рынке? Успешные практики в сфере социального обслуживания»
В нем приняли участие представители 15 НКО, работающих в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Вельске.
Тема предоставления некоммерческим сектором социальных услуг является одной из центральных в деятельности НКО, несмотря на то, что не все из организаций включены в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области. На самом деле все НКО являются социально-ориентированными и оказывают помощь и предоставляют услуги своим целевым группам граждан.
В круглом столе приняли участие организации, предоставляющие социальные услуги самым разным гражданам — взрослым людям с инвалидностью, с психическими расстройствами, родителям детей с инвалидностью, детям из группы социального риска, подросткам, беременным женщинам и бездомным. В ходе обсуждения участники выяснили, что существует много общих проблем. Но у всех есть и успешные истории.
На тему «Источники финансирования и организация социального обслуживания для людей с нарушениями слуха» выступила Марина Мальцева, главный бухгалтер Архангельского РООООИ Всероссийского общества глухих, которая в своей презентации указала на достижения и проблемы, с которыми сталкивается организация ВОГ:
«В результате вхождения в реестр поставщиков социальных услуг АРО ВОГ получил дополнительный источник финансирования своей деятельности в защиту прав и интересов инвалидов по слуху;
Значительно увеличилось количество досуговых и иных мероприятий для членов ВОГ в местных отделениях ВОГ;
У социальных работников и переводчиков РЖЯ появился дополнительный личный доход в форме надбавок за оказанные социальные услуги;
Основной проблемой у нашей организации является низкий предельный доход закрепленный в областном законе (применение 1,5 размера прожиточного минимума для расчета частичной платы) в результате чего снижается размер компенсации за оказанные услуги из областного бюджета по причине низкой частичной платы за оказанные услуги и перехода значительной части получателей социальных услуг из группы «бесплатников» в группу «частичной платы» или вообще в группу «платников», за которую организация не вообще не получает компенсацию за расходы за оказанные социальные услуги из областного бюджета. Необходимо инициировать перед законодательной властью Архангельской области об увеличении предельного дохода как минимум до 2 кратного прожиточного минимума, что позволит охватить большее число получателей социальных услуг и увеличить компенсацию за оказанные социальные услуги из областного бюджета.
Вторая проблема – это низкие экономически не обоснованные тарифы утвержденные правительство Архангельской области в стандартах при оказании социальных услуг. Фактически тарифы применяемы в полустационарной форме социального обслуживания занижены как минимум в пять раз. Необходимо инициировать перед исполнительной властью региона вопросы о пересмотре тарифов на основе обоснованных экономических расчетов».
Основные стратегии «выживания» на рынке социальных услуг, используемые успешными НКО, — это диверсификация источников финансирования (гранты, добровольные пожертвования от граждан и организаций, поддержка со стороны бизнеса, поставка ТСР для людей с инвалидностью, компенсации из бюджета за оказанные социальные услуги).
Другая важная составляющая деятельности НКО — информирование общества о своей деятельности посредством социальных сетей, информации на сайте. Еще одно очень важное направление — брендирование деятельности НКО и использование различных маркетинговых стратегий действия на рынке. В этом смысле НКО становятся на равных с предпринимателями и могут успешно конкурировать с коммерческими организациями, овладев этими технологиями.
Все участники, чьи организации включены в реестр поставщиков социальных услуг, отмечали, что выйти на рынок социальных услуг, стать поставщиком соцуслуг (включиться в реестр поставщиков) довольно легко, но существуют административные барьеры на рынке, затрудняющие работу и требующие внимания и сильных административных ресурсов. Кроме того, компенсации из бюджета не покрывают полностью расходов на оказание социальных услуг. В то же время, в отличие от грантовых средств и пожертвований, получение компенсации из бюджета позволяет обеспечивать регулярное поступление средств в организацию. Кроме того, необходимость конкурировать с государственными поставщиками и бизнесом, способствует развитию организаций, вызовы, с которыми, встречаются организации, способствуют расширению их деятельности, развитию и освоению новых функций.