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15 проектов в Архангельской области могут получить деньги от Евросоюза

Вчера в Архангельске стали известны имена победителей первого этапа конкурса грантов для жителей Кенозерья и Онежского Поморья в рамках проекта «Северное Сияние» при поддержке Европейского Союза. Комиссия по присуждению грантов под председательством Елены Шатковской, директора Кенозерского национального парка, определила 15 проектов, проходящих во второй тур.

Продукция из беломорских водорослей и гусиная мини-ферма, кузница и пекарня, гостевые дома и сыроварня, пряничная, столярная и ткацкая мастерские, переработка дикоросов и недревесных ресурсов леса — вот неполный перечень тем заявок-победителей. Уже 27 марта авторы проектов соберутся на обучающий семинар в Архангельске, где под руководством опытных экспертов доработают свои идеи до бизнес-планов. Финансирование проектов стартует в мае, а осенью авторы лучших инициатив смогут отправиться на стажировку в Чехию и Словакию. Первые результаты работы по проектам можно будет оценить уже до конца этого года. Общий объём грантового финансирования в 2020 году составит порядка пяти миллионов рублей.

Один из экспертов проекта, маркетолог Наталья Мчелидзе, обратила внимание, что среди заявок есть как уже практически готовые проекты, так и те, которые потребуют детальной проработки и даже внесения изменений. Но именно в этом и состоит ценность программы «Северное Сияние» — победители получают не только финансирование, но и сопровождение опытных юристов, экономистов, маркетологов, дизайнеров и технологов.

«Самое главное — это желание и инициатива людей. Впереди — серьёзная работа по воплощению проектов жизнь. Предпринимательская деятельность — это большой труд, риски, огромный объём информации, постоянно меняющиеся условия. Но, с другой стороны, это возможности для развития и достойной жизни в деревнях, это шанс найти дело жизни для себя и своей семьи на долгие годы. Именно локальные инициативы меняют жизнь в наших заповедных деревнях к лучшему», — отметила Александра Яковлева, координатор проекта «Северное Сияние».

Список проектов-победителей:

  • Кузница «Молот и наковальня» (д. Морщихинская, Каргопольский район Архангельской области)
  • «Заготовка морских водорослей в Летней Золотице» (д. Летняя Золотица, Приморский район Архангельской области)
  • «Пряничная мастерская Куликовых» (д. Морщихинская, Каргопольский район Архангельской области)
  • Ткацкая мастерская «Волшебный челночок» (д. Усть-Поча, Плесецкий район Архангельской области)
  • «Сыры Кенозерья» (д. Вершинино, Плесецкий район Архангельской области)
  • «Гостевой дом Потеряево» (п. Поча, Плесецкий район Архангельской области)
  • «Лесные дары Кенозерья» (д. Усть-Поча, Плесецкий район Архангельской области)
  • Мини-птицеферма «Кукуяночка» (д. Пушлахта, Приморский район Архангельской области)
  • ЭКОферма «Мезенка» (д. Морщихинская, Каргопольский район Архангельской области)
  • Столярная мастерская «Музыка дерева» (д. Усть-Поча, Плесецкий район Архангельской области)
  • Пекарня «Кенозерское сельпо» (д. Вершинино, Плесецкий район Архангельской области)
  • «Зехновское гостевание. Дом мельника Абрамова» (д. Зехнова, Плесецкий район Архангельской области)
  • Гостевой дом «Лямецкое подгорье» (д. Лямца, Онежский район Архангельской области)
  • Цех переработки дикоросов и недревесных ресурсов леса «С любовью из Почи» (п. Поча, Плесецкий район Архангельской области)
  • «Этнографическая программа «Тропа предков» (д. Морщихинская, Каргопольский район Архангельской области)
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13 март 08:14 | : Экономика / Культура

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