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Готовьте ваши денежки… Какие товары подорожают в ближайшем будущем?

Эксперты экономического сектора назвали группы товаров, которые могут подорожать в связи с овалом цен на мировом нефтяном рынке и ослаблении российской валюты.

По их мнению, в диапазоне 10-35% вырастут цены на детские товары, одежду, обувь, потребительскую электронику, бытовую технику и лекарства. Прежде всего, это касается импорта. Отечественных производителей, как и торговые организации, будут изо всех сил сдерживать распоряжениями соответствующих министерств и ведомств.

Так же взлет цен ожидается на продукцию отечественного автопрома (иномарок само собой), где при сборке используются иностранные комплектующие (6-10%), жилье, в том числе, и на вторичном рынке (10-15%), на авиабилеты (10%). Впрочем, в последнем случае подорожание может сдерживаться общим падением спроса на путешествия из-за эпидемии коронавируса.


11 март 07:56 | : Экономика

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