Коронавирус как стимулятор роста. Скажет ли Пекин спасибо Москве?

«Если бы коронавирус не появился, стоило его выдумать» (самая модная китайская шутка).
Мир, как осиное дупло, гудит о новомодной китайской заразе. Все первые сообщения в информационных лентах о коронавирусе, даже война в Сирии отошла на второй план.
И чисто медицинские проблемы тоже отходят на второй план, пропуская вперёд экономику. Обвал на международных биржах бьёт по обывательскому сознанию больнее, чем информация о новой тысяче инфицированных. Всё-таки это не чума и не оспа, когда-то выкосившие пол-Европы.
Человечество надеется, что вакцина вот-вот будет найдена, зато испорченный отпуск никто никогда не вернёт и не компенсирует. На китайцев настолько обижены, что всё чаще появляются конспирологические версии – это они, узкоглазые хитрованы, специально придумали, чтобы на волне биржевых обвалов скупить акции и завладеть миром. А что, финансовые войны в XXI веке намного эффективней старомодных бомбометаний, от этого ни в какой подвал не спрячешься.
Италия в списке самых пострадавших, потенциальные туристы массово сдают авиабилеты на это направление, не взирая на потери в деньгах. Кому это выгодно? Да любому члену Евросоюза, к нему поедут так и не отдохнувшие с шенгенской визой в паспорте. Правда, китайский турист один из самых массовых, но он вряд ли будет громко возмущаться, подсознательно чувствую личную вину за этот хайп.
Содрогнулась даже незыблемая, казалось бы, Америка.
Хотя… как вам такая статистика? В течении последних десяти лет в США ежегодно умирало и продолжает умирать от гриппа и его осложнений примерно 30-40 тысяч человек ежегодно (ничтожная доля населения - примерно 0.01%). И никаких информационных цунами в сравнении с нынешней паникой, хотя, как известно, больше всего боятся болезни и смерти самые стабильно обеспеченные (у россиян в этом смысле нервы на порядок крепче). Тогда почему такая истерика вокруг COVID-19? Ведь статистика более чем умиротворяющую – на конец зимы по всем Соединённым Штатам с более чем трёхсотмиллионным населением только 6 смертей и 110 инфицированных. Уже договорились до того, что результаты по борьбе с инфекцией станут решающим фактором в борьбе за президентское кресло – устоит Трамп или как. При том, что по последним данным именно молодые люди наименее подвержены вирусу, а, значит, за будущее американской нации можно не беспокоиться.
Собственно, влияют на экономику не количество заболевших и даже не умерших (при пандемии «гонконгского гриппа в конце 60-х годов прошлого века, которым в детстве бабушка пугала автора этих строк, приучая мыть руки с мылом после улицы, эти показатели были гораздо более пугающими), а беспрецедентные карантинные меры, принятые сегодня во всех странах, человечество печётся о своём здоровье. По Китаю они тоже ударили, именно путешественники из Поднебесной, как праздные, так и деловые-трудовые, стали настоящими персонами нон-грата. Но без перегибов… по телевизору продолжают показывать общение с их бизнесменами на довольно высоком уровне и без всяких масок. Видимо, большие деньги посильнее любой заразы будут.
Мировая статистика говорит о замедлении китайской экономики на фоне новых страхов, но при её устойчивости это не смертельно.
А вот интересные нюансы.
Основной удар от паники получили именно биржи, где, по сути, торгуют бумагой, пусть и ценной. Но это никак не отразилось на производстве товаров, наоборот, скорее, стимулировало, ту же фармакологическую промышленность, на рынке марлевых повязок вообще небывалый взрыв трудовой и деловой активности. Что касается международного рынка труда, то там идёт переориентация на собственный национальный ресурс, на любого гастарбайтора поневоле смотрят с подозрением. Да, ощутимые потери несёт сфера обслуживания (отели, рестораны, торговля сувенирами, сектор развлечений) и транспортные компании в связи с массовой сдачей билетов, но это быстро восстановимо, чему пример Египта после отмены и возвращения авиарейсов из России в следствии печальной памяти террористической атаки. По отзывам, сервис в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе стал получше, насиделись, соскучились без работы. А при глобальной ситуации, подобной сегодняшней, как только вакцина будет найдена и докажет свою эффективность, засидевшийся дома турист рванёт по миру как ошпаренный добирать своё. Пока же денежку подкопят, тоже, знаете, не вредно.
Что касается непосредственно китайской экономики, то уже сейчас власти (включая Гонконг) стали компенсировать компаниям и гражданам понесённые ими потери. С учётом местного менталитета, благодарность за такое отношение будет соответствующей, в том числе, и в политическом плане.
Пока есть соблазн играть на финансовых рынках в сторону понижения и скупать враз подешевевшие пакеты акций (к чему ряд аналитиков и призывает в интернете). Но, опять же, это довольно узкий круг игроков, особенно в нашей стране, где до сиз пор в чести подкидной дурак и сИка (после закрытия казино). Конкретно для России наиболее ощутимая проблема связана с сегодняшним импортозамещением, народ слишком подсел на дешёвые китайские товары, возрождать собственное производство или переходить на западные аналоги дорого встанет.
Увы, но это объективная ситуация для страны, сделавшей ставку на торговлю собственным сырьём и, несмотря на все громкие заявления с высоких трибун, слезать с нефтегазовой «иглы» не собирающейся. Подозреваю, что импорт вооружения тоже пойдёт на спад… какие могут быть войны при «эпидемиологическом перемирии» (по аналогии с киплинговским водным).
Тут есть повод задуматься и о разумности нашей внешней политике, о даре предвидения… точнее, об отсутствии оного. В последние годы на фоне санкционной войны с Западом мы всё дальше уходили в сторону заболевшего сегодня Китая. Так, его доля во внешнеторговом обороте России достигла по итогам 2019 года рекордного уровня в 16,6% (на втором месте Германия с «жалкими» 8%). Но и в обратную сторону тоже нелады – по последним данным за несколько прошедших месяцев Китай снизил закупки нашей нефти на 20%, а угля на целых 40%! В денежном выражении это… даже не хочется считать.
Можно констатировать – политическая и экономическая переориентация России с Запада на Восток себя не оправдала.
Попомните мои слова, когда ситуация станет выправляться, болезнь вылечиваться, а мировая экономика начнёт оздоровляться ускоренными темпами, Пекин вряд ли вспомнит, за что пострадал его вчерашний друг и брат.
Так уже неоднократно было в истории.
P.S. Письмо от жительницы Архангельска, на днях посетившей Сингапур:
- Мы сейчас в Сингапуре и здесь круто!!! А из-за отсутствия китайцев и прочих бояк - вообще супер комфортно.
Уровень опасности оранжевый, но это для нас выражается исключительно в обязательном прохождении тепловизора в аэропорту и отеле. Говорят, еще есть бесплатные пункты выдачи масок.
Кстати, насчет масок. Некоторые люди их носят, но их не так много. Мы тоже надели в Домодедово, но в самолете уже сняли. Вышли из самолета тоже в масках- но и тут нас хватило ненадолго. В отеле все без масок. Наш первый таксист приехал в маске, остальные были без.
Удивило, что некоторые ходят в этих намордниках в зоопарке - но там мало народу и воздух, поэтому непонятно - зачем?
В общем - не сдавайте билеты, тем более, что у большинства из нас они невозвратные летите и проводите отпуск по полной!
Леонид Черток