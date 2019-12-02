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Вот тебе, барышня, Татьянин день! В Архангельске выпускники вузов бьются за рабочие места

Традиционно в преддверии Дня студента аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали рынок труда для молодых специалистов и выявили пять трендов, характерных для профессиональной области «Начало карьеры, студенты» в Архангельской области.

Тренд первый: молодежь зовут в продажи

С 1 января по 31 декабря 2019 года для начинающих специалистов было открыто 1 314 вакансий в Архангельской области. Чаще всего работу молодежи предлагали компании из отраслей розничной торговли (24% от общего количества вакансий), информационных технологий (18%), товаров народного потребления (13%), финансового сектора (11%), услуг для бизнеса (10%).

Если говорить о том, какая работа предлагалась начинающим специалистам, то это, прежде всего, вакансии в сферах продаж (46%), консультирования (14%), финансов (12%), индустрии гостеприимства – туризм, гостиницы, рестораны (9%), транспорта и логистики (8%). Повышенным спросом пользовались также специалисты в области управления персоналом (6%), ИТ-специалисты и административный персонал (по 5%).

Тренд второй: спрос растет вместе с требованиями к соискателям

Число вакансий в сфере «Начало карьеры, студенты» в Архангельской области за год выросло. Несмотря на то, что в 2018 году динамика вакансий была отрицательной и составила -6% к 2017 году, в прошлом году к 2018 году рынок вакансий для начинающих специалистов увеличился на 4%. В большинстве предложений о работе не было указано никаких особенных требований к опыту работы кандидатов (95%).

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу: «Молодые специалисты в фокусе работодателей из разных отраслей: компании развивают сотрудничество с учебными заведениями, трансформируют в соответствии с требованиями времени системы наставничества, выстраивают привлекательный для соискателей HR-бренд. Дело в том, что в ближайшем будущем молодежь станет дефицитным ресурсом на рынке труда из-за демографического кризиса 90-х. Уже сейчас компании сталкиваются с серьезным дефицитом специалистов по целому ряду профессиональных областей, хотя требования к кандидатам, как видно из аналитики вакансий, представители бизнеса снижать не собираются. Если еще пару лет назад некоторые работодатели пребывали в иллюзиях, что людей на рынке труда много, то сегодня их большая часть все же приходит к осознанию, что бороться приходится фактически за одних и тех же специалистов – высоко адаптивных, мотивированных, с определенным набором hard и soft skills».

Тренд третий: начинающим специалистам поднимают зарплаты

Вместе с ростом спроса на молодых специалистов плавно растет и уровень средних предлагаемых заработных плат в сфере «Начало карьеры, студенты». По аналитике hh.ru, среднее предложение в вакансиях в 2019 году равнялось 29 000 руб., зарплатные ожидания в резюме молодых специалистов из Архангельской области оказались на том же уровне.

Тренд четвертый: за работу приходится бороться

Несмотря на общие тренды на российском рынке труда, позитивные, скорее, для соискателей, уровень конкуренции среди начинающих специалистов и студентов остается одним из самых высоких в разрезе профессиональных областей. В январе на одну вакансию в сфере «Начало карьеры, студенты» в среднем претендуют 9 кандидатов, что превышает норму практически в два раза.

Тренд пятый: молодые специалисты остаются в Архангельской области

Даже с учетом высокого уровня конкуренции молодые специалисты не спешат уезжать из Архангельской области. Только в 18% резюме, открытых в 2020 году на hh.ru в профобласти «Начало карьеры, студенты», встречается упоминание о возможном переезде. Центры притяжения молодежи – Санкт-Петербург (10% от всех резюме с указанием возможной релокации), другие регионы России (без указания конкретных – 8%), а также Москва (7%).  

23 январь 11:06 | : Экономика

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