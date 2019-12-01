За бортом. Минздрав отказал пожилым людям в бесплатной высокотехнологичной помощи

Для справки: пожилыми в России (на взгляд чиновников) считаются люди в возрастном диапазоне от 60 до 75 лет, те, кто старше – стариками.
Так вот, приказом Минздрава №1067 от 20/12/19 вносятся изменения в действующий в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", т.е. пожилым и старикам со старческой астенией.
Астения - ассоциированный с возрастом синдром, основными клиническими проявлениями которого являются медлительность и/или непреднамеренная потеря веса, общая слабость.
Фактически, людям после 60-ти (например, главному редактору ИА RUSNORD) остается первичная специализированная медико-санитарная помощь и паллиативная помощь. Последняя, как известно, лишь сопровождение в мир иной.
В понятие высокотехнологичной медицинской помощи входят (список неполный):
- микрохирургические операции на внутренних органах: поджелудочной, печени, желчных протоках, тонкой и толстой кишке, желудке,пищеводе
- комбинированное лечение термических, химических и электрических ожоги I-II-III степени более 30% поверхности тела
- хирургическое лечение внутримозговых злокачественных новообразований (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга
- хирургическое лечение артериальной аневризмы в условиях разрыва или внутримозгового кровоизлияния
- хирургическое лечение болезни Паркинсона и вторичного паркинсонизма, деформирующей мышечной дистонии и эссенциального тремора, эпилепсии
- хирургическое лечение поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией
-хирургическое лечение онкологии внутренних органов. головы, шеи, костей, а также комплексное лечение с применением стандартной химио - и (или) иммунотерапии, (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и афферентной терапии
- эндопротезирование, реэндопротезирование сустава, реконструкция кости при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у взрослых
- комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей
- коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии
- эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиостимулятора
- хирургическое лечение органов дыхания
- хирургическое лечение поражения межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата
- эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, остеопорозе
Наблюдатели в некотором замешательстве – как вышеизложенное логически увязывается с повышением пенсионного возраста, предусмотренного путинской реформой?