Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске началось обсуждение инвестпроекта холдинга «Аквилон Инвест»

В городском Совете Северодвинска депутаты обсудили вопросы, связанные с реализацией инвестиционного проекта по комплексному освоению территории между пр. Ломоносова и озером Театральное.

 

Символично, что первый масштабный проект, который может быть реализован исключительно за счет внебюджетных инвестиций, и предусматривает создание общедоступной рекреационной парковой зоны и строительство детсада, а также нового жилого микрорайона, был представлен сразу после обсуждения депутатами Стратегии социально-экономического развития Северодвинска. Инвестпроект холдинга «Аквилон Инвест» полностью вписывается в этот документ перспективного планирования, в котором в качестве одного их приоритетов обозначено создание новых общественных городских пространств.

 

Заместитель главы администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков рассказал, что в соответствии с законом «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности» комплексное развитие территорий  может осуществляться за счет реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Закон предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков для возведения жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с обязательным созданием необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. При этом на выделенных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций.

 

- Проект холдинга «Аквилон Инвест» был одобрен на областной инвестиционной комиссии и получил статус масштабного инвестпроекта. Этот проект станет первой ласточкой в реализации закона об инвестиционной политике в Северодвинске. Наша задача - разработать и заключить инвестиционный контракт, в котором оговариваются все обязательства застройщика перед городом, объем инвестиций, сроки реализации проекта, и в дальнейшем контролировать его исполнение, - пояснил Олег Бачериков.

 

О составляющих проекта и предложениях по комплексному развитию территории, которая сегодня не используется, и фактически превращена в большой пустырь, рассказал заместитель генерального директора по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков. Во-первых, предусмотрено создание общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. За счет инвестора она станет современным городским общественным пространством площадью более 3 гектар, предназначенным для разнообразного досуга с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. Также планируется выполнить берегоукрепление и обустроить зону у воды, где создать необходимую инфраструктуру для активного отдыха, как летом, так и зимой.  Во-вторых, инвестор за свой счет построит на участке площадью более 1 га детский сад на 280 мест, с обустроенной прилегающей территорией, который будет безвозмездно передан в собственность муниципалитета Северодвинска. И наконец, зона жилой застройки: восемь домов комфорт-класса разноуровневой высотой общей площадью 46 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций составляет около 2,23 млрд. рублей (в том числе не менее 20% - собственные средства девелопера), срок реализации – 7 лет.

 

Депутаты горсовета задали представителям холдинга ряд вопросов. Так депутат Валерий Серба поинтересовался, каким будет архитектура домов, не получится ли так, что они будут стоять «окна в окна», и предусматривается ли обустройство собственно береговой линии озера Театральное?

 

- Это фор-эскиз, то есть самое общее предложение архитектора. Но он выполнен по всем требованиям градостроительной документации Северодвинска. Автор - известный архитектор Михаил Мамошин. Он наш земляк, родился в Онеге. Сейчас работает в Санкт-Петербурге. Возможно, к детальной проработке рабочего проекта мы привлечем других специалистов, в том числе зарубежных. У нас есть опыт сотрудничества с финским архитектором Юкка Тикканненом, он спроектировал в Северодвинске ЖК «Nordica»  Поэтому пока рано говорить о детальном архитектурном облике домов и считать окна. Но в любом случае это будет оригинальная и качественная архитектура, украшение города - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. Представители холдинга заверили, что при разработке технического проекта застройки будут учтены градостроительные традиции Северодвинска, соблюдены все действующие нормативы и регламенты.

 

Депутат Игорь Калеминцев спросил, хватит предусмотренных в инвестпроекте средств на благоустройство территории рекреационной зоны. На его взгляд, 50 млн рублей недостаточно .

 

- В Аллею молодёжи на пр. Труда вложено уже около 60 млн рублей. Не получится ли так, что проект благоустройства в итоге может быть скорректирован, как было с ЖК «PARUS», - отметил народный избранник.

 

- Благоустройство территории ЖК «PARUS» ещё не завершено. Всё будет сделано, как и запланировано, - заверил Александр Фролов. – А в 100-м квартале обустройство рекреационной зоны – это отдельный проект, который выполняется за средства инвестора. Мы готовы прислушаться к мнению горожан, что должно быть в этой рекреационной зоне. Сумма на ее обустройство может быть увеличена на 10-20%.

 

Депутат Светлана Лемудкина просила обратить внимание на озеленение: необходимо не только по максимуму сохранить, но и увеличить число зеленых насаждений. Представители холдинга пояснили, что в парке и на прилегающей к жилым домам территории будут посажены разные деревья и кустарники, чтобы они выглядели красиво в любое время года. В перспективе возможно продление прогулочной набережной – променада вдоль озера до берега у пр. Труда.

 

- Мы все заинтересованы в развитии этой территории. Очень хорошо, что вы пришли и все открыто рассказываете. Но будет ли удобно жителям и гостям парковать автомобили? Учитывая, что помимо большого количества квартир на первых этажах откроются магазины и офисы, - обратила внимание депутат Светлана Морозова.

 

Как отметил Александр Фролов, помещения общественно делового назначения займут менее 5% общей площади застройки и будут располагаться вдоль ул. Ломоносова, а дворовые пространства между домами отданы исключительно под благоустройство и озеленение.

 

- Все дома проектируются с подземными паркингами. Это для нас дополнительные расходы, но мы пошли на них, чтобы соблюсти нормативы по парковочным местам. Мы не планируем инициировать какие-либо процедуры по отклонению от действующих в Северодвинске градостроительных норм в части машиномест и благоустройства дворовых территорий, - подчеркнул Александр Фролов.

 

Заместитель председателя горсовета Нина Андриевская попросила уточнить,  каков будет процент застройки в собственно жилой зоне. Как пояснил Андрей Четвериков, из общей площади участка только половина отведена для размещения жилья. По действующему нормативу коэффициент застройки равен 30% и сами дома займут примерно 1,8 га, остальное  отводится под благоустройство, т.е. у каждого дома будет своя детская площадка, зона отдыха, озеленение.

 

- Общая площадь возводимого жилья сопоставима с нашим ЖК «PARUS» на пл. Пашаева. А земельный участок для размещения домов – в несколько раз больше. При этом предусмотрен большой подземный паркинг, наземная гостевая автомобильная парковка и обустройство дворовой территории, которая остается также общедоступной для горожан, как и собственно парк у берега озера, - дополнил Александр Фролов.

 

Для строительства жилья и последующего возврата инвестиций застройщик использует только половину территории, выделяемой для реализации проекта. Участки построенного детсада вместе с его зданием и благоустроенной холдингом «Аквилон Инвест» парковой рекреационной зоны, будут отмежеваны отдельно и останутся в муниципальной собственности. Проект является действительно социальным, поскольку инвестор вкладывает в городские объекты почти в два раза больше средств, чем кадастровая стоимость территории, получаемой для строительства домов. А муниципалитет помимо арендных платежей получит затем дополнительные доходы от земельного налога и налога на имущество. Кроме того, компания-застройщик зарегистрирована в Северодвинске и платит налоги в горбюджет. Девелопер заявил о том, что привлечет местных подрядчиков и кадры, ряд материалов и конструкций закажут на местных предприятиях, в том числе на Северодвинском заводе строительных материалов.

 

- Этот район в силу заброшенности территории считается криминогенным. Все мы знаем, что там творится, сколько там убирают мусора, как там темно, а сейчас все в снегу. Между тем это самый центр города. Нужно поддержать инвестора, который готов вложить собственные средства в благоустройство. В итоге город получает в свою собственность новый детсад и большую парковую рекреационную зону. Это как раз то, на что мы делаем акцент в нашей Стратегии развития Северодвинска, - считает заместитель председателя горсовета Роман Варфоломеев.

 

- На сессии 17 декабря мы определяем орган, уполномоченный на заключение контракта и его дальнейшее сопровождение. Т.е. это принципиальное решение по инвестиционной составляющей. Детальное обсуждение градостроительной, архитектурной, дизайнерской составляющей, продолжится, когда инвестор проведет необходимые инженерные изыскания и сделает проектно-сметную документацию, которая пройдет обязательную экспертизу. Мы договорились с холдингом «Аквилон Инвест», что до сессии его представители будут участвовать в заседаниях профильных комитетов горсовета, с тем, чтобы ответить на все вопросы, возникшие у депутатов, - прокомментировал председатель городского Совета Михаил Старожилов.

 

К 2020 году, планируется с учетом пожеланий муниципалитета и жителей Северодвинска доработать концепцию наилучшего использования территории, выполнить инженерные изыскания, разработать и утвердить документацию по планировке, а также  детальные проекты рекреационной зоны, социальных объектов и жилой застройки.

 

- Для нас как инвестора очень важно максимально учесть все предложения и пожелания горожан, получить от них «обратную связь». Для этого мы объявим открытый конкурс на разработку концепции рекреационной зоны, который предусматривает сбор предложений жителей для включения в проект. Возможно, что его выполнит архитектор или специалист по ландшафтному дизайну из Северодвинска. А может так получится, что проектов будет несколько. В итоговом обсуждении и выборе победителя обязательно примут участие депутаты горсовета Северодвинска, - резюмировал председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

 

 

 

05 декабрь 10:37 | : Экономика

Главные новости


«Не исключаем провокацию». Общественность о задержании главы Архангельской налоговой службы
Наши в Доминикане: В перевернувшемся автобусе находились жители Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (42)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20