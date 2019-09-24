В Северодвинске началось обсуждение инвестпроекта холдинга «Аквилон Инвест»

В городском Совете Северодвинска депутаты обсудили вопросы, связанные с реализацией инвестиционного проекта по комплексному освоению территории между пр. Ломоносова и озером Театральное.
Символично, что первый масштабный проект, который может быть реализован исключительно за счет внебюджетных инвестиций, и предусматривает создание общедоступной рекреационной парковой зоны и строительство детсада, а также нового жилого микрорайона, был представлен сразу после обсуждения депутатами Стратегии социально-экономического развития Северодвинска. Инвестпроект холдинга «Аквилон Инвест» полностью вписывается в этот документ перспективного планирования, в котором в качестве одного их приоритетов обозначено создание новых общественных городских пространств.
Заместитель главы администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков рассказал, что в соответствии с законом «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности» комплексное развитие территорий может осуществляться за счет реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Закон предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков для возведения жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с обязательным созданием необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. При этом на выделенных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций.
- Проект холдинга «Аквилон Инвест» был одобрен на областной инвестиционной комиссии и получил статус масштабного инвестпроекта. Этот проект станет первой ласточкой в реализации закона об инвестиционной политике в Северодвинске. Наша задача - разработать и заключить инвестиционный контракт, в котором оговариваются все обязательства застройщика перед городом, объем инвестиций, сроки реализации проекта, и в дальнейшем контролировать его исполнение, - пояснил Олег Бачериков.
О составляющих проекта и предложениях по комплексному развитию территории, которая сегодня не используется, и фактически превращена в большой пустырь, рассказал заместитель генерального директора по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков. Во-первых, предусмотрено создание общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. За счет инвестора она станет современным городским общественным пространством площадью более 3 гектар, предназначенным для разнообразного досуга с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. Также планируется выполнить берегоукрепление и обустроить зону у воды, где создать необходимую инфраструктуру для активного отдыха, как летом, так и зимой. Во-вторых, инвестор за свой счет построит на участке площадью более 1 га детский сад на 280 мест, с обустроенной прилегающей территорией, который будет безвозмездно передан в собственность муниципалитета Северодвинска. И наконец, зона жилой застройки: восемь домов комфорт-класса разноуровневой высотой общей площадью 46 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций составляет около 2,23 млрд. рублей (в том числе не менее 20% - собственные средства девелопера), срок реализации – 7 лет.
Депутаты горсовета задали представителям холдинга ряд вопросов. Так депутат Валерий Серба поинтересовался, каким будет архитектура домов, не получится ли так, что они будут стоять «окна в окна», и предусматривается ли обустройство собственно береговой линии озера Театральное?
- Это фор-эскиз, то есть самое общее предложение архитектора. Но он выполнен по всем требованиям градостроительной документации Северодвинска. Автор - известный архитектор Михаил Мамошин. Он наш земляк, родился в Онеге. Сейчас работает в Санкт-Петербурге. Возможно, к детальной проработке рабочего проекта мы привлечем других специалистов, в том числе зарубежных. У нас есть опыт сотрудничества с финским архитектором Юкка Тикканненом, он спроектировал в Северодвинске ЖК «Nordica» Поэтому пока рано говорить о детальном архитектурном облике домов и считать окна. Но в любом случае это будет оригинальная и качественная архитектура, украшение города - отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. Представители холдинга заверили, что при разработке технического проекта застройки будут учтены градостроительные традиции Северодвинска, соблюдены все действующие нормативы и регламенты.
Депутат Игорь Калеминцев спросил, хватит предусмотренных в инвестпроекте средств на благоустройство территории рекреационной зоны. На его взгляд, 50 млн рублей недостаточно .
- В Аллею молодёжи на пр. Труда вложено уже около 60 млн рублей. Не получится ли так, что проект благоустройства в итоге может быть скорректирован, как было с ЖК «PARUS», - отметил народный избранник.
- Благоустройство территории ЖК «PARUS» ещё не завершено. Всё будет сделано, как и запланировано, - заверил Александр Фролов. – А в 100-м квартале обустройство рекреационной зоны – это отдельный проект, который выполняется за средства инвестора. Мы готовы прислушаться к мнению горожан, что должно быть в этой рекреационной зоне. Сумма на ее обустройство может быть увеличена на 10-20%.
Депутат Светлана Лемудкина просила обратить внимание на озеленение: необходимо не только по максимуму сохранить, но и увеличить число зеленых насаждений. Представители холдинга пояснили, что в парке и на прилегающей к жилым домам территории будут посажены разные деревья и кустарники, чтобы они выглядели красиво в любое время года. В перспективе возможно продление прогулочной набережной – променада вдоль озера до берега у пр. Труда.
- Мы все заинтересованы в развитии этой территории. Очень хорошо, что вы пришли и все открыто рассказываете. Но будет ли удобно жителям и гостям парковать автомобили? Учитывая, что помимо большого количества квартир на первых этажах откроются магазины и офисы, - обратила внимание депутат Светлана Морозова.
Как отметил Александр Фролов, помещения общественно делового назначения займут менее 5% общей площади застройки и будут располагаться вдоль ул. Ломоносова, а дворовые пространства между домами отданы исключительно под благоустройство и озеленение.
- Все дома проектируются с подземными паркингами. Это для нас дополнительные расходы, но мы пошли на них, чтобы соблюсти нормативы по парковочным местам. Мы не планируем инициировать какие-либо процедуры по отклонению от действующих в Северодвинске градостроительных норм в части машиномест и благоустройства дворовых территорий, - подчеркнул Александр Фролов.
Заместитель председателя горсовета Нина Андриевская попросила уточнить, каков будет процент застройки в собственно жилой зоне. Как пояснил Андрей Четвериков, из общей площади участка только половина отведена для размещения жилья. По действующему нормативу коэффициент застройки равен 30% и сами дома займут примерно 1,8 га, остальное отводится под благоустройство, т.е. у каждого дома будет своя детская площадка, зона отдыха, озеленение.
- Общая площадь возводимого жилья сопоставима с нашим ЖК «PARUS» на пл. Пашаева. А земельный участок для размещения домов – в несколько раз больше. При этом предусмотрен большой подземный паркинг, наземная гостевая автомобильная парковка и обустройство дворовой территории, которая остается также общедоступной для горожан, как и собственно парк у берега озера, - дополнил Александр Фролов.
Для строительства жилья и последующего возврата инвестиций застройщик использует только половину территории, выделяемой для реализации проекта. Участки построенного детсада вместе с его зданием и благоустроенной холдингом «Аквилон Инвест» парковой рекреационной зоны, будут отмежеваны отдельно и останутся в муниципальной собственности. Проект является действительно социальным, поскольку инвестор вкладывает в городские объекты почти в два раза больше средств, чем кадастровая стоимость территории, получаемой для строительства домов. А муниципалитет помимо арендных платежей получит затем дополнительные доходы от земельного налога и налога на имущество. Кроме того, компания-застройщик зарегистрирована в Северодвинске и платит налоги в горбюджет. Девелопер заявил о том, что привлечет местных подрядчиков и кадры, ряд материалов и конструкций закажут на местных предприятиях, в том числе на Северодвинском заводе строительных материалов.
- Этот район в силу заброшенности территории считается криминогенным. Все мы знаем, что там творится, сколько там убирают мусора, как там темно, а сейчас все в снегу. Между тем это самый центр города. Нужно поддержать инвестора, который готов вложить собственные средства в благоустройство. В итоге город получает в свою собственность новый детсад и большую парковую рекреационную зону. Это как раз то, на что мы делаем акцент в нашей Стратегии развития Северодвинска, - считает заместитель председателя горсовета Роман Варфоломеев.
- На сессии 17 декабря мы определяем орган, уполномоченный на заключение контракта и его дальнейшее сопровождение. Т.е. это принципиальное решение по инвестиционной составляющей. Детальное обсуждение градостроительной, архитектурной, дизайнерской составляющей, продолжится, когда инвестор проведет необходимые инженерные изыскания и сделает проектно-сметную документацию, которая пройдет обязательную экспертизу. Мы договорились с холдингом «Аквилон Инвест», что до сессии его представители будут участвовать в заседаниях профильных комитетов горсовета, с тем, чтобы ответить на все вопросы, возникшие у депутатов, - прокомментировал председатель городского Совета Михаил Старожилов.
К 2020 году, планируется с учетом пожеланий муниципалитета и жителей Северодвинска доработать концепцию наилучшего использования территории, выполнить инженерные изыскания, разработать и утвердить документацию по планировке, а также детальные проекты рекреационной зоны, социальных объектов и жилой застройки.
- Для нас как инвестора очень важно максимально учесть все предложения и пожелания горожан, получить от них «обратную связь». Для этого мы объявим открытый конкурс на разработку концепции рекреационной зоны, который предусматривает сбор предложений жителей для включения в проект. Возможно, что его выполнит архитектор или специалист по ландшафтному дизайну из Северодвинска. А может так получится, что проектов будет несколько. В итоговом обсуждении и выборе победителя обязательно примут участие депутаты горсовета Северодвинска, - резюмировал председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.